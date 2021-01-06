Зірка "Татусевих доньок" показала пристрасне фото з Павлом Прилучним. Підтвердила роман?

Мирослава Карпович продовжує провокувати нові чутки про роман з Прилучним

Стосунки зірки серіалу "Татусеві доньки" Мирослави Карпович і головного героя популярного серіалу "Мажор" Павла Прилучниго стали однією з найбільш обговорюваних тем в ЗМІ і соцмережах . Актори не поспішають підтверджувати роман. І поки всі гадають разом вони чи ні, Мирослава вирішила дати новий привід для чуток, і опублікувала в Instagram спільне фото з колегою.

На чорно-білому знімку Павло обіймає актрису. Цей кадр зроблений під час вистави "Косметика ворога", в якому задіяні актори.

Мирослава Карпович і Павло Прилучний Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

З чуток, саме під час спільної роботи над цією виставою і почався роман. Тоді Павло був ще одружений на актрисі Агаті Муценієце

Нагадаємо, що в червні минулого року Павло Прилучний офіційно розлучився з актрисою Агатою Муценієце. В одне з інтерв'ю актриса розповіла, що колишній чоловік нерідко виявляв агресію до оточуючих.

Раніше ми розповідали, що в Мережі заговорили про роман Аліни Гросу з російським актором.

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