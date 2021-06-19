Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua
Ексклюзив

Настя Каменських зізналася, чим закінчуються їхні з Потапом сварки: Можемо полаятися, посперечатися

Сьогодні, 07:00

Співачка зізналася, що іноді вони з чоловіком схожі на галасливу італійську сім'ю. Настя також розповіла, що допомагає їм підтримувати баланс у стосунках

Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських, яка зізналася, що їй пропонували інтим за гроші, розповіла про те, які у них стосунки з Потапом і як вони залагоджують сварки в родині.

В ексклюзивному коментарі для Life Сьогодні Настя описала, як у них з чоловіком проходять суперечки і чим вони закінчуються.

"Слухайте, ну ми ж вважаємося молодятами, тільки другий рік йде. Ось ми поводимося, як молодята. Милі сваряться – тільки тішаться. Можемо посперечатися, посваритися. Така італійська сім'я – обидва Тельці, гаряча кров, емоційні. Але все це закінчується поцілунками", – розповіла нам Настя.

Потап и Настя Каменських
Потап и Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя також зізналася, як Потап відреагував на створення її особистого відвертого реаліті "Дівочки рулят", яке вона з подругою Анною Андрійчук і мамою Лідією знімала в Мексиці. Продюсер був не дуже задоволений тим, що артистка не обговорила з ним такий важливий момент, як зйомки власного реаліті.

"Для нього це був цілковитий шок, образився на мене. Тому що обговорювати такі речі з чоловіком – це нормально. Але я знала, що, якщо з ним це обговорю, почне одне за інше чіплятися, подзвонить Аня, мама і всі скажуть – нічого не буде, тому я зробила все спонтанно. Але ми з чоловіком ставимося олин до одного з великою повагою. І якщо я так вирішила щось зробити, то вирішила це не просто так. Я адекватна людина, і він це знає. він мене підтримав, з любов'ю і величезною повагою поставився до мого рішення", – розповіла Настя.

Чи побачимо ми другий сезон реаліті – поки невідомо. За словами Насті, все залежить від глядачів – якщо вони захочуть продовжння, воно точно буде.

Раніше Настя Каменських знялася в стильній і спокусливою фотосесії. На знімках Настя позує в чорному боді з довгим рукавом і цікавим вирізом, а також в стильному брючному костюмі, надітому на голе тіло.

Ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських для "Зіркового шляху" – дивіться відео:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Дуже сексі": Каменських в одному боді знялася в спокусливій фотосесії Потап з напівоголеною красунею провів обряд екзорцизму в новому кліпі - відео Підписники NK сперечаються: чи треба вже їй народжувати. А Настя всього лише зняла відео із собачкою
потап Настя Каменських романи зірок
Реклама

Новини партнерів

Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Потрясающая гольфистка и модель с шикарной фигурой
Потрясающая гольфистка и модель с шикарной фигурой
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе

Популярні статті

Вчора, 14:31Events

Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

Вчора, 13:34Зірково

У Києві попрощалися з легендарним хореографом Григорієм Чапкісом (фото)

Вчора, 11:47Психо

Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

Вчора, 11:45Смачно

3 рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

17 червняСмачно

Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

17 червняЗірково

Алла Пугачова пішла проти російського шоу-бізнесу і врятувала премію МУЗ-ТВ від провалу

17 червняNo Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

17 червняЗірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

17 червняСмачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

17 червняСмачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

16 червняEvents

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

16 червняЗдорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

16 червняЗірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

16 червняСмачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

16 червняЗдорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

16 червняСмачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

Новини партнерів

Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Кейт Миддлтон удивила дешевым нарядом
Кейт Миддлтон удивила дешевым нарядом
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
90-е навсегда: 12 самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса
90-е навсегда: 12 самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти