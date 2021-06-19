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Настя Каменських зізналася, чим закінчуються їхні з Потапом сварки: Можемо полаятися, посперечатися

Співачка зізналася, що іноді вони з чоловіком схожі на галасливу італійську сім'ю. Настя також розповіла, що допомагає їм підтримувати баланс у стосунках

Потап і Настя Каменських Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських, яка зізналася, що їй пропонували інтим за гроші, розповіла про те, які у них стосунки з Потапом і як вони залагоджують сварки в родині.

В ексклюзивному коментарі для Life Сьогодні Настя описала, як у них з чоловіком проходять суперечки і чим вони закінчуються.

"Слухайте, ну ми ж вважаємося молодятами, тільки другий рік йде. Ось ми поводимося, як молодята. Милі сваряться – тільки тішаться. Можемо посперечатися, посваритися. Така італійська сім'я – обидва Тельці, гаряча кров, емоційні. Але все це закінчується поцілунками", – розповіла нам Настя.

Потап и Настя Каменських Фото: instagram.com/kamenskux

Настя також зізналася, як Потап відреагував на створення її особистого відвертого реаліті "Дівочки рулят", яке вона з подругою Анною Андрійчук і мамою Лідією знімала в Мексиці. Продюсер був не дуже задоволений тим, що артистка не обговорила з ним такий важливий момент, як зйомки власного реаліті.

"Для нього це був цілковитий шок, образився на мене. Тому що обговорювати такі речі з чоловіком – це нормально. Але я знала, що, якщо з ним це обговорю, почне одне за інше чіплятися, подзвонить Аня, мама і всі скажуть – нічого не буде, тому я зробила все спонтанно. Але ми з чоловіком ставимося олин до одного з великою повагою. І якщо я так вирішила щось зробити, то вирішила це не просто так. Я адекватна людина, і він це знає. він мене підтримав, з любов'ю і величезною повагою поставився до мого рішення", – розповіла Настя.

Чи побачимо ми другий сезон реаліті – поки невідомо. За словами Насті, все залежить від глядачів – якщо вони захочуть продовжння, воно точно буде.

Раніше Настя Каменських знялася в стильній і спокусливою фотосесії. На знімках Настя позує в чорному боді з довгим рукавом і цікавим вирізом, а також в стильному брючному костюмі, надітому на голе тіло.

Ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських для "Зіркового шляху" – дивіться відео:

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