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NK схудла за допомогою тренувань, а Цибульська їсть, що хоче. Дивіться, як зірки готувалися до літа (відео)

Сьогодні, 10:15

Розповідаємо, що потрібно робити, щоб не соромитися своєї фігури на пляжі

Як зірки готують фігуру до літнього сезону
Як зірки готують фігуру до літнього сезону
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських схудла на 20 кг, а Віктор Бронюк полегшав на цілих 30 кг. Підготуватися до купального сезону – ще не пізно, переконані українські зірки. Про секрети правильного схуднення – читайте далі в матеріалі.

Але спочатку подивіться календар літніх лайфхаків, який допоможе цікаво провести це літо)

Лідер гурту ТІК Віктор Бронюк колись важив 125 кг і страждав від задишки. Йому жилося непросто, тому музикант став менше їсти. За рік схуд на 35 кг без спеціальних дієт.

Детальніше дивіться в сюжеті:

Настя Каменських не вживає солодкого, жирного, мучного і займається спортом. Але так було не завжди. Ще кілька років тому співачка важила 80 кг. Зате зараз – мінус 20. І тепер разом з фотографіями в купальниках співачка викладає в Instagram вправи.

Настя Каменських
Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

Порада від тренера

Фітнес-тренери рекомендують займатися вправами щодня, потроху або три рази на тиждень. Тренуватися треба поступово, з кожним разом збільшувати інтенсивність і кількість підходів. Відразу навантажувати свій організм спортом – шкідливо і небезпечно.

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"Бажаю цього літа закохатися насамперед в самого себе!", – каже Оля Цибульська.

День, коли усвідомила, що настав час змін – співачка прекрасно пам'ятає. Вдома на дивані перед телевізором їла бублика, побачила себе на екрані – і розплакалася.

Співачка і ведуча Оля Цибульська
Співачка і ведуча Оля Цибульська
Фото: прес-служба

Цибульська скоригувала харчування і за перший місяць схудла на 11 кг.

"Я ні від чого не відмовлялася, їла борщ, їла зефір, їла всі продукти, які я люблю, але робила все правильно, в правильний час і знаючи, як це комбінувати", – ділиться артистка.

Не обмежуйте себе в їжі – просто вибирайте корисне і вживайте в один і той же час. Скинути 5
кг за два тижні реально, якщо висипатися і регулярно виконувати фізичні вправи.

Нагадаємо, що раніше Могилевська схудла на півтора кілограми і передала привіт Аніті Луценко.

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