NK схудла за допомогою тренувань, а Цибульська їсть, що хоче. Дивіться, як зірки готувалися до літа (відео)
Розповідаємо, що потрібно робити, щоб не соромитися своєї фігури на пляжі
Настя Каменських схудла на 20 кг, а Віктор Бронюк полегшав на цілих 30 кг. Підготуватися до купального сезону – ще не пізно, переконані українські зірки. Про секрети правильного схуднення – читайте далі в матеріалі.
Але спочатку подивіться календар літніх лайфхаків, який допоможе цікаво провести це літо)
Лідер гурту ТІК Віктор Бронюк колись важив 125 кг і страждав від задишки. Йому жилося непросто, тому музикант став менше їсти. За рік схуд на 35 кг без спеціальних дієт.
Детальніше дивіться в сюжеті:
Настя Каменських не вживає солодкого, жирного, мучного і займається спортом. Але так було не завжди. Ще кілька років тому співачка важила 80 кг. Зате зараз – мінус 20. І тепер разом з фотографіями в купальниках співачка викладає в Instagram вправи.
Порада від тренера
Фітнес-тренери рекомендують займатися вправами щодня, потроху або три рази на тиждень. Тренуватися треба поступово, з кожним разом збільшувати інтенсивність і кількість підходів. Відразу навантажувати свій організм спортом – шкідливо і небезпечно.
"Бажаю цього літа закохатися насамперед в самого себе!", – каже Оля Цибульська.
День, коли усвідомила, що настав час змін – співачка прекрасно пам'ятає. Вдома на дивані перед телевізором їла бублика, побачила себе на екрані – і розплакалася.
Цибульська скоригувала харчування і за перший місяць схудла на 11 кг.
"Я ні від чого не відмовлялася, їла борщ, їла зефір, їла всі продукти, які я люблю, але робила все правильно, в правильний час і знаючи, як це комбінувати", – ділиться артистка.
Не обмежуйте себе в їжі – просто вибирайте корисне і вживайте в один і той же час. Скинути 5
кг за два тижні реально, якщо висипатися і регулярно виконувати фізичні вправи.
Нагадаємо, що раніше Могилевська схудла на півтора кілограми і передала привіт Аніті Луценко.
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