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Кокетка Каменських засвітила шикарне декольте під сіточкою (фото)

Сьогодні, 07:00

NK поділилася з фоловерами новими знімками. Співачка позувала в коротеньких шортах і леопардовому бра

Настя Каменських засвітила груди в сітчастій туніці
Настя Каменських засвітила груди в сітчастій туніці
Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно зізналася, чим закінчуються їхні з Потапом сварки, порадувала фоловерів новими кадрами. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки у привабливому літньому образі.

На фото NK позує в коротеньких шортах і бра з анімалістичним принтом. Зверху вона накинула сітчасту туніку, доповнивши образ чорним капелюхом катоньє.

"Останні кілька тижнів у мене супернасичені! Я і не помітила, як майже пройшов перший місяць літа! А ви?", – звернулася до підписників Настя.

І вона має рацію – літній час біжить дуже швидко. Щоб не упустити його, ловить чек-лист ідей, як провести це літо.

Настя Каменських показала розкішну фігуру на фото
Настя Каменських показала розкішну фігуру на фото
Фото: instagram.com/kamenskux

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NK сховала бюст під сіточкою
NK сховала бюст під сіточкою
Фото: instagram.com/kamenskux

У коментарях фоловери засипали співачку емодзі "вогниками" та іншими компліментами:

  • "Красива"
  • "Красуня"
  • *вогонь*
Скріншот: instagram.com/kamenskux

А комусь все ще не дає спокою особисте життя NK:

  • "Кеті Хадсон наповну в Інста зі своїм малятком... а Каменських тільки капелюшки показувати, м?"
Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що раніше Каменських відверто відповіла на запитання про особисте життя, стосунки з Позитивом і побут із Потапом. Настя зізналася, що неодноразово отримувала пропозиції інтиму в обмін на гроші.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських для "Зіркового шляху":

Нещодавно ми розповідали, як Настя Каменських та інші зірки шоу-бізнесу готувалися до літа.

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