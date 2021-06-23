Кокетка Каменських засвітила шикарне декольте під сіточкою (фото)
NK поділилася з фоловерами новими знімками. Співачка позувала в коротеньких шортах і леопардовому бра
Співачка Настя Каменських, яка нещодавно зізналася, чим закінчуються їхні з Потапом сварки, порадувала фоловерів новими кадрами. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки у привабливому літньому образі.
На фото NK позує в коротеньких шортах і бра з анімалістичним принтом. Зверху вона накинула сітчасту туніку, доповнивши образ чорним капелюхом катоньє.
"Останні кілька тижнів у мене супернасичені! Я і не помітила, як майже пройшов перший місяць літа! А ви?", – звернулася до підписників Настя.
І вона має рацію – літній час біжить дуже швидко. Щоб не упустити його, ловить чек-лист ідей, як провести це літо.
У коментарях фоловери засипали співачку емодзі "вогниками" та іншими компліментами:
- "Красива"
- "Красуня"
- *вогонь*
А комусь все ще не дає спокою особисте життя NK:
- "Кеті Хадсон наповну в Інста зі своїм малятком... а Каменських тільки капелюшки показувати, м?"
Нагадаємо, що раніше Каменських відверто відповіла на запитання про особисте життя, стосунки з Позитивом і побут із Потапом. Настя зізналася, що неодноразово отримувала пропозиції інтиму в обмін на гроші.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських для "Зіркового шляху":
Нещодавно ми розповідали, як Настя Каменських та інші зірки шоу-бізнесу готувалися до літа.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше