Кокетка Каменських засвітила шикарне декольте під сіточкою (фото)

NK поділилася з фоловерами новими знімками. Співачка позувала в коротеньких шортах і леопардовому бра

Настя Каменських засвітила груди в сітчастій туніці Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно зізналася, чим закінчуються їхні з Потапом сварки, порадувала фоловерів новими кадрами. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки у привабливому літньому образі.

На фото NK позує в коротеньких шортах і бра з анімалістичним принтом. Зверху вона накинула сітчасту туніку, доповнивши образ чорним капелюхом катоньє.

"Останні кілька тижнів у мене супернасичені! Я і не помітила, як майже пройшов перший місяць літа! А ви?", – звернулася до підписників Настя.

І вона має рацію – літній час біжить дуже швидко. Щоб не упустити його, ловить чек-лист ідей, як провести це літо.

Настя Каменських показала розкішну фігуру на фото Фото: instagram.com/kamenskux

NK сховала бюст під сіточкою Фото: instagram.com/kamenskux

У коментарях фоловери засипали співачку емодзі "вогниками" та іншими компліментами:

"Красива"

"Красуня"

*вогонь*

Скріншот: instagram.com/kamenskux

А комусь все ще не дає спокою особисте життя NK:

"Кеті Хадсон наповну в Інста зі своїм малятком... а Каменських тільки капелюшки показувати, м?"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що раніше Каменських відверто відповіла на запитання про особисте життя, стосунки з Позитивом і побут із Потапом. Настя зізналася, що неодноразово отримувала пропозиції інтиму в обмін на гроші.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських для "Зіркового шляху":

Нещодавно ми розповідали, як Настя Каменських та інші зірки шоу-бізнесу готувалися до літа.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися