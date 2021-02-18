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Як зіркові чоловіки ставляться до маленьких грудей

Сьогодні, 19:21

Дізнайтеся відповідь на популярне питання

Жінки знають, що подобається в них чоловікам, а що викликає негативні емоції. Багато жінок вважають, чоловіки люблять великі груди. Але чи так це? Відповідь на це животрепетне питання дізнавалися журналісти програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець вважає, що людський фактор важливіше.

Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець
Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець
Фото: Іван Марчук

"Головне щоб очі були красиві. Яка різниця якого розміру у жінки груди. Головне щоб людина була хороша. А груди це вже другорядна річ ", – сказав музикант.

На думку головного героя шостого сезону проекту "Холостяк" Іраклі Макацарія важливо, щоб дівчина відчувала себе комфортно.

Іраклі Макацарія
Іраклі Макацарія
Фото: instagram.com/maqatsa

"Головне як дівчина себе почуває. Якщо їй комфортно з тим, яким воно є, то маленькі груди або короткі ноги – думаю це не буде вирішальним фактором ", – сказав Іраклі.

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А у співака Володимира Дантеса відповідь коротка.

Володимир Дантес
Володимир Дантес
Фото: прес-служба

"У нас в Україні величезна кількість класних цицьок", – висловився артист.

На розмір грудей не звертає уваги і актор Дмитро Ступка.

Фото: Facebook-сторінка Дмитра Ступки

"Якщо мені подобається людина, і я закохався в те, як вона виглядає, в її обличчя, як вона спілкується, то мені все одно, який розмір грудей", – поділився своєю думкою актор з програмою "Зірковий шлях".

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вважає, що коли кохаєш – важливіше інше.

Тарас Тополя
Тарас Тополя
Фото: instagram.com/tarastopolia

"В моєї коханої хороший розмір грудей. Для мене найкращий ... Якщо людину кохаєш, то не в сосках і не в грудях справа, а в іншому ", – сказав співак.

Більше історій зірок у програмі "Зірковий шлях":

Раніше ми розповідали про найдивніших перших побаченнях зірок.

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Дмитро Ступка Зірковий шлях Владимир Дантес Иракли Макацария Тарас Тополя Сергій Танчинець
Джерело: Эксклюзив "Зіркового шляху"
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