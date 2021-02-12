Найдивніші перші побачення зірок з коханими: очікування у метро і спонтанна пропозиція

Українські зірки згадали перші побачення зі своїми чоловіками

Коли як не в переддень Дня святого Валентина згадувати романтичні історії? Перші побачення героїв нашої добірки такі різні і цікаві. Журналісти програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" дізналися, як пройшли перші романтичні зустрічі знаменитостей.

Ірина Білик

Історія кохання Ірини Білик та її чоловіка Аслана Ахмадова почалася романтично. Співачка почула голос Аслана Ахмадова по телебаченню і зрозуміла: він буде її чоловіком. А через кілька днів артистка вже поспішала на зустріч з ним. Для неї це було побачення, а для нього просто зустріч по роботі – вони повинні були обговорити майбутню фотосесію.

Ірина Білик і Аслан Ахмадов Фото: Instagram

".Ми зустрілися з нею в кафе. Вона сиділа така вся нервувала, не знала, що казати, була схожа на беззахисне таке створіння, дуже ранима ", – згадав чоловік Ірини Білик.

Співачка зізналася, що тоді вона дуже переживала, але пам'ятала, чому вони зустрілися.

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Камалія

Камалія з її майбутнім чоловіком Захуром познайомили спільні знайомі. Тоді співачка ще виконала кілька пісень і підкорила мільярдера – вони обмінялися телефонами. А перше їхнє побачення відбулося через кілька днів. Захур запросив Камалію на обід і здивував спонтанною пропозицією.

"Він мені зробив вщиросердне зізнання: давай жити разом. Я витріщила очі на нього, дивлюся, і думаю: чи щось з чоловіком не так, або я не зрозуміла, чи він жартує ", – розповіла артистка

Камалія з чоловіком Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачку таку пропозицію здивувало і вона зізналася, що не знала як реагувати на слова Захура. Але мільярдер не збирався здаватися. Камалія і Захур сходили ще на кілька побачень, і тільки потім співачка сказала "так".

Сергій Бабкін

Перше побачення з Сергієм Бабкіним його дружина Сніжана ніколи не забуде. Вона мерзла на морозі біля метро і чекала артиста. А він запізнювався на дві години, тому що пішов з другом на полювання в ліс. Ну і це виявилося не все, спочатку пара домовилися піти до ресторану. Звичайно ж, Сніжана підготувалася до зустрічі – каблуки, плаття, дублянка. А от у Сергія був особливий дрес-код: зі шлейфом лісового багаття, диму і алкоголю.

Сергій і Сніжана Бабкін Фото: instagram.com/babkin_official

"Про себе думаю: Боже, що ж мене угораздило, таку красиву, піти на побачення з таким ... казковим хлопцем. Красивим, але незвичайним ", – зізналася Сніжана.

Але, не дивлячись на все, пара все-таки сходила на побачення до ресторану.

Катерина Кухар

Своє перше побачення Катерина Кухар та Олександр Стоянов пам'ятають добре. Майбутнє подружжя пішли погуляти по набережній на Оболоні.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов Фото: прес-служба

"Це для мене може бути було побачення, а Катя просто вирішила зі мною зустрітися поспілкуватися. Тому що я так довго напрошувався. Вирішила зі мною зустрітися, поспілкуватися з стосовно роботи, балету, планів. Я ж типу був її партнером ", – розповів чоловік балерини.

Катерина зізналася, що тоді для неї це теж було побачення, але спочатку вона не хотіла ідті- її вмовила мама.

Більше історій зірок дивіться у програмі "Зірковий шлях":

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