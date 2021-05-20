Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Відомий репер підтвердив стосунки з Ріанною: Кохання всього мого життя

Сьогодні, 10:19

Співачка стала зустрічатися зі своїм найкращим другом – ASAP Rocky. Чутки про стосунки пари з'явилися давно, а тепер репер підтвердив їх

Ріанна з репером A$AP Rocky
Ріанна з репером A$AP Rocky
Фото: Getty Images

Американський репер ASAP Rocky заявив, що перебуває у стосунках зі співачкою Ріанною, яка раніше викликала скандал чрез підвіску у вигляді індійського божества. Репер назвав артистку "коханням всього свого життя" в інтерв'ю GQ.

"Вона варта, напевно, мільйона інших. Вона єдина", – сказав репер.

Поки що Ріанна і ASAP Rocky намагаються уникати публічності й не з'являються разом на різних заходах.

Перші чутки про те, що пара зустрічається, стали поширюватися ще в 2013 році, коли репер підтримав співачку в її світовому турне Diamonds. У тому самому році Ріанна знялася в кліпі ASAP Rocky Fashion Killa. Однак пізніше з'ясувалося, що знаменитості – близькі друзі.

ASAP Rocky
ASAP Rocky
Фото: Getty Images

У 2019-му ASAP Rocky (справжнє ім'я – Ракім Маєрс. – Ред.) був визнаний винним у нападі під час бійки в Стокгольмі й засуджений до двох років позбавлення волі умовно.

Випадок привернув міжнародну увагу, коли в справу втрутився тодішній президент США Дональд Трамп, заявивши, що до ASAP Rocky поставилися несправедливо.

Про роман Ріанни і репера ASAP Rocky почали говорити майже відразу після того, як у середині січня співачка розлучилася зі своїм хлопцем-мільярдером.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Копія Ріанни побореться за титул володарки найкрасивіших сідниць (фото) Ріанна в напівпрозорій білизні продемонструвала свої форми Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега з Instagram
Ріанна романи зірок
Реклама

Новини партнерів

Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 

Популярні статті

Вчора, 16:05Events

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Вчора, 08:15Здорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

Вчора, 00:54Зірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

18 травняСмачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

18 травняЗірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

18 травняЗірково

Менша Полякова поміняла стиль. Тепер її порівнюють з Леді Гагою

18 травняEvents

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

17 травняЗірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

17 травняЗірково

Від Пономарьова до Go_A: усі представники України на Євробаченні

17 травняЗірково

Екссолістка ВІА Гри звинуватила Меладзе в харасменті: Цілувати не ліз, схопив за стегно

17 травняЗірково

Найнеординарніші учасники Євробачення за всю історію

17 травняФаново

День вишиванки в Україні: історія і традиції свята

17 травняЗірково

Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом

17 травняЗірково

Макаревич змусив шанувальників аплодувати стоячи – він зібрав повний зал у Полтаві

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти