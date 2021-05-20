Відомий репер підтвердив стосунки з Ріанною: Кохання всього мого життя

Співачка стала зустрічатися зі своїм найкращим другом – ASAP Rocky. Чутки про стосунки пари з'явилися давно, а тепер репер підтвердив їх

Ріанна з репером A$AP Rocky Фото: Getty Images

Американський репер ASAP Rocky заявив, що перебуває у стосунках зі співачкою Ріанною, яка раніше викликала скандал чрез підвіску у вигляді індійського божества. Репер назвав артистку "коханням всього свого життя" в інтерв'ю GQ.

"Вона варта, напевно, мільйона інших. Вона єдина", – сказав репер.

Поки що Ріанна і ASAP Rocky намагаються уникати публічності й не з'являються разом на різних заходах.

Перші чутки про те, що пара зустрічається, стали поширюватися ще в 2013 році, коли репер підтримав співачку в її світовому турне Diamonds. У тому самому році Ріанна знялася в кліпі ASAP Rocky Fashion Killa. Однак пізніше з'ясувалося, що знаменитості – близькі друзі.

ASAP Rocky Фото: Getty Images

У 2019-му ASAP Rocky (справжнє ім'я – Ракім Маєрс. – Ред.) був визнаний винним у нападі під час бійки в Стокгольмі й засуджений до двох років позбавлення волі умовно.

Випадок привернув міжнародну увагу, коли в справу втрутився тодішній президент США Дональд Трамп, заявивши, що до ASAP Rocky поставилися несправедливо.

Про роман Ріанни і репера ASAP Rocky почали говорити майже відразу після того, як у середині січня співачка розлучилася зі своїм хлопцем-мільярдером.

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