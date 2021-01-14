Ріанна в напівпрозорій білизні продемонструвала свої форми

Співачка знялася у відвертій зйомці для власного бренду

Співачка Ріанна, якої приписують роман з відомим репером, вже готується до Дня святого Валентина. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кадри відвертої фотосесії.

Нова колекція білизни бренду Savage X Fent, засновницею якого є Ріанна, присвячена до Дня закоханих. На опублікованих знімках співачка з'явилася в червоному напівпрозорому комплекті з накладками у вигляді сердечок. Лук артистка доповнила рукавичками і панчохами з латексу.

Ріанна Фото: instagram.com/badgalriri

Ріанна Фото: instagram.com/badgalriri

Ріанна Фото: instagram.com/badgalriri

Підписники оцінили фото. "Красуня", "Розбиваєш серце", "Яка гаряча", "Як жарко", – написали в Мережі.

Нагадаємо, нещодавно Ріанна зняла відео з шанувальником.

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