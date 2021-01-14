Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ріанна в напівпрозорій білизні продемонструвала свої форми

Сьогодні, 19:28

Співачка знялася у відвертій зйомці для власного бренду

Співачка Ріанна, якої приписують роман з відомим репером, вже готується до Дня святого Валентина. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кадри відвертої фотосесії.

Нова колекція білизни бренду Savage X Fent, засновницею якого є Ріанна, присвячена до Дня закоханих. На опублікованих знімках співачка з'явилася в червоному напівпрозорому комплекті з накладками у вигляді сердечок. Лук артистка доповнила рукавичками і панчохами з латексу.

Ріанна
Ріанна
Фото: instagram.com/badgalriri

Ріанна
Ріанна
Фото: instagram.com/badgalriri

Ріанна
Ріанна
Фото: instagram.com/badgalriri

badgalriri (@badgalriri)

Підписники оцінили фото. "Красуня", "Розбиваєш серце", "Яка гаряча", "Як жарко", – написали в Мережі.

Нагадаємо, нещодавно Ріанна зняла відео з шанувальником.

Раніше ми розповідали, що Дженніфер Лопес знялася голою в своєму новому кліпі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Найдивніші образи знаменитостей, які нам хочеться забути Стопами принцеси Діани: 5 суконь знаменитостей, в яких вони сяяли заради помсти колишньому Папарацці зняли Ріанну з синцями на обличчі: що сталося зі співачкою
Ріанна фигура звезд
Реклама

Новини партнерів

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко

Популярні статті

Сьогодні, 07:30Fun

Старий Новий рік-2021: що у жодному разі не можна робити

Сьогодні, 07:00Fun

Обрізання Господнє: історія, традиції свята, що не можна робити цього дня

Вчора, 23:13Fun

Привітання зі Старим Новим роком-2021: прикольні СМС, вірші і картинки

Вчора, 21:00Fun

Старий Новий рік-2021: красиві привітання в прозі, листівки і картинки

Вчора, 18:05Шоу-бізнес

Олександр Еллерт розповів, чи був секс на "Холостячці"

Вчора, 17:05Психологія

Добірка красивих щедрівок на старий Новий рік

Вчора, 15:56Fun

Привітання зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, побажання і вірші

Вчора, 13:45Ексклюзив

Андрія Данилка помітили в Росії. Ми з'ясували, чи це так

Вчора, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та історія

12 січняEvents

Ворожіння на старий Новий рік-2021: ТОП-7 способів

12 січняEvents

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

12 січняFun

Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

12 січняEvents

Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на старий Новий рік

12 січняFood

Оригінальні частування на старий Новий рік: рецепти з фото

12 січняFood

Тісто для вареників на старий Новий рік: рецепти на молоці, кефірі та воді

11 січняFun

Найкращі ворожіння на старий Новий рік: як і коли ворожать

Новини партнерів

Пресные лепешки на сковороде быстро и просто
Пресные лепешки на сковороде быстро и просто
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Врач назвал неожиданные проявления COVID-19
Врач назвал неожиданные проявления COVID-19
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Звезда "Москва слезам не верит" Алентова напугала внешним видом
Звезда "Москва слезам не верит" Алентова напугала внешним видом
Супруга капитана "Динамо" похвасталась шикарным телом в бикини
Супруга капитана "Динамо" похвасталась шикарным телом в бикини
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти