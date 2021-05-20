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Известный рэпер подтвердил отношения с Рианной: Любовь всей моей жизни

Сегодня, 10:19

Певица стала встречаться со своим лучшим другом – ASAP Rocky. Слухи об отношения пары появились давно, а сейчас рэпер подтвердил их

Рианна с рэпером A$AP Rocky
Рианна с рэпером A$AP Rocky
Фото: Getty Images

Американский рэпер ASAP Rocky заявил, что состоит в отношениях с певицей Рианной, которая ранее вызвала скандал из-за подвески в виде индийского божества. Рэпер назвал артистку "любовью всей своей жизни" в интервью GQ.

"Она стоит, наверное, миллиона других. Она единственная", – сказал рэпер.

Пока Рианна и ASAP Rocky стараются избегать публичности и не появляются вместе на различных мероприятиях.

Первые слухи о том, что пара встречается, стали распространяться еще в 2013 году, когда рэпер поддержал певицу в ее мировом турне Diamonds. В том же году Рианна снялась в клипе ASAP Rocky Fashion Killa. Однако позже выяснилось, что знаменитости – близкие друзья.

ASAP Rocky
ASAP Rocky
Фото: Getty Images

В 2019 году ASAP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс. – Ред.) был признан виновным в нападении во время драки в Стокгольме и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Случай привлек международное внимание, когда в дело вмешался тогдашний президент США Дональд Трамп, заявив, что с ASAP Rocky обращались несправедливо.

О романе Рианны и репера ASAP Rocky начали говорить практически сразу после того, как в середине января певица рассталась со своим парнем-миллиардером.

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