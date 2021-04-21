Копія Ріанни побореться за титул володарки найкрасивіших сідниць (фото)

Дівчина вирішила взяти участь у престижному конкурсі Miss BumBum, який пройде у місті Сан-Паулу. Переможниці виплатять 50 тисяч бразильських реалів

29-річна бразилійка Прісцилла Беатріс, яка прославилася завдяки схожості з американською попспівачкою Ріанною, має намір отримати титул володарки найкрасивіших сідниць у світі.

Про це повідомляє таблоїд Daily Star.

Беатріс вирішила взяти участь у престижному конкурсі Miss BumBum, який пройде у липні в місті Сан-Паулу. Переможниці виплатять 50 тисяч бразильських реалів.

Фото: Instagram | Priscila Beatrice

Жінка абсолютно впевнена у своєму успіху.

"Я схожа на Ріанну не тільки зовні, але й внутрішньо. Вона сильна і рішуча жінка, а також дуже красива та талановита. Я така сама амбітна, як вона. Її життєвий шлях надихає мене на те, щоб ніколи не відмовлятися від своїх мрій", – розповідає модель.

Фото: Instagram | Priscila Beatrice

Крім цієї цікавої історії, нам ще є чим вас здивувати: раніше "Сьогодні" підготували креативний календар подарунків на квітень.

Фото: Instagram | Priscila Beatrice

У коментарях під знімками Прісцилли в Instagram підписники здивувалися, наскільки вона схожа на американську виконавицю.

"Це що, Ріанна?", "Ти дуже сильно схожа на Ріанну!", "О боже, у мене в очах двоїться?", "Викапана Ріанна!", "З глузду з'їхати, так взагалі буває?" – пишуть користувачі.

Фото: Instagram | Priscila Beatrice

Нагадаємо, 37-річна Кортні Барнс із США зменшила розмір своїх 150-сантиметрових сідниць і похвалилася результатом. Раніше ми також писали про британку Стар Делгайдіс, яка зробила операцію зі збільшення сідниць.

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