Копія Ріанни побореться за титул володарки найкрасивіших сідниць (фото)
Дівчина вирішила взяти участь у престижному конкурсі Miss BumBum, який пройде у місті Сан-Паулу. Переможниці виплатять 50 тисяч бразильських реалів
29-річна бразилійка Прісцилла Беатріс, яка прославилася завдяки схожості з американською попспівачкою Ріанною, має намір отримати титул володарки найкрасивіших сідниць у світі.
Про це повідомляє таблоїд Daily Star.
Беатріс вирішила взяти участь у престижному конкурсі Miss BumBum, який пройде у липні в місті Сан-Паулу. Переможниці виплатять 50 тисяч бразильських реалів.
Жінка абсолютно впевнена у своєму успіху.
"Я схожа на Ріанну не тільки зовні, але й внутрішньо. Вона сильна і рішуча жінка, а також дуже красива та талановита. Я така сама амбітна, як вона. Її життєвий шлях надихає мене на те, щоб ніколи не відмовлятися від своїх мрій", – розповідає модель.
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У коментарях під знімками Прісцилли в Instagram підписники здивувалися, наскільки вона схожа на американську виконавицю.
"Це що, Ріанна?", "Ти дуже сильно схожа на Ріанну!", "О боже, у мене в очах двоїться?", "Викапана Ріанна!", "З глузду з'їхати, так взагалі буває?" – пишуть користувачі.
Нагадаємо, 37-річна Кортні Барнс із США зменшила розмір своїх 150-сантиметрових сідниць і похвалилася результатом. Раніше ми також писали про британку Стар Делгайдіс, яка зробила операцію зі збільшення сідниць.
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