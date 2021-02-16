Ріанна оголила груди і викликала скандал через підвіску у вигляді індуїстського божества: фото

На співачку накинулися її підписники-прихильники індуїзму

Співачка Ріанна, яка нещодавно роздяглася на камеру, викликала великий скандал, опублікувавши фото, на якому вона позує оголеною, а на шиї у неї висить підвіска у вигляді Ганеші, бога мудрості і благополуччя в індуїзмі.

На фото Ріанна в шортах від власного бренду Savage x Fenty прикриває груди рукою, на її руках і шиї красується безліч прикрас, зокрема і кулон у формі Ганеші, що дуже образило деяких підписників Ріанни.

Скріншот: Instagram Ріанни

"Вона носить кулон у вигляді бога з моєї релігії", – написала одна з підписниць, яку підтримали сотні інших шанувальників Ріанни.

Дівчина також пояснила, що співачка осквернила образ бога Ганеші і образила її почуття.

"Ми очікували кращого від тебе, Ріанно", "Це культурна апропріація", "Неповага до релігії", – пишуть інші користувачі Мережі.

Скріншот: Instagram Ріанни

Раніше Ріанна в напівпрозорій білизні продемонструвала свої форми.

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