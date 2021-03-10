Місячний календар стрижок на квітень-2021: в які дні можна стригти волосся

Дізнайтеся дні, коли можна стригти волосся в квітні 2021 року за місячним календарем

Коли можна стригти волосся в квітні-2021, згідно з місячним календарем, а в які дні краще відмовитися від відвідування перукарні, щоб ваша зачіска була по-весняному свіжою і привабливою, а волосся випромінювало розкішний блиск і бездоганне здоров'я? Читайте докладний місячний календар для стрижки волосся в квітні 2021 року і плануйте весняні зміни в своєму іміджі.

А ще не забувайте частіше радувати близьких людей і обов'язково робіть їм приємні подарунки на весняні свята. Дивіться в нашому календарі, які презенти можна приготувати на березневі свята.

Місячний календар на квітень-2021: коли стригти волосся

1 квітня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

2 квітня – 20 місячний день. Не стрижіться у цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

3 квітня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

4 квітня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свою удачу.

5 квітня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що приводить до неприємностей.

6 квітня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

7 квітня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

8 квітня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

9 квітня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

10 квітня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

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11 квітня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, тож незабаром вам знову доведеться стригтися.

12 квітня – 1, 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

13 квітня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме зростанню і розкриттю внутрішніх потенціалів.

14 квітня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

15 квітня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

16 квітня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

17 квітня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

18 квітня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

19 квітня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

20 квітня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

21 квітня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

22 квітня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

23 квітня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

24 квітня – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

25 квітня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

26 квітня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

27 квітня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

Місячний календар стрижок Фото: Pinterest

28 квітня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски не вам не зашкодить.

29 квітня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

30 квітня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Дивіться відео, як українка відростила довге волосся:

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