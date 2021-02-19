"Розмовляє сам із собою та дивиться на мене": Біллі Айліш переслідує нав'язливий прихильник

Співачка має намір домогтися захисту через суд

Біллі Айліш, яка нещодавно стала зіркою свіжого номеру Vanity Fair, де розповіла про бодішеймінг та свій романі, страждає від нав'язливого шанувальника. 23-річний Джон Метьюз Герлі переслідує співачку вже шість місяців і шле їй листи з погрозами.

За словами Біллі, підозрілий чоловік часто "ошивается" поруч з її будинком, тому дівчина відчуває небезпеку не тільки за себе, але і за свою сім'ю.

Співачка Біллі Айліш Фото: instagram.com/billieeilish

Джон, який також називає себе Адам Люцифер, оселився в будинку навпроти зірки ще влітку. Він постійно спостерігає, як Айліш приходить та йде з дому. Знаменитість зізнається, що неодноразово чула, як її сталкер розмовляє сам із собою.

"Кожен раз, коли я їду додому, мене охоплює занепокоєння, страх, що Герлі чекатиме на мене. Після того, як я виїжджаю на під'їзну доріжку і виходжу з машини, я чую, як він розмовляє сам із собою зловісним голосом, що ще більше підсилює мою тривогу", – цитує Біллі Айліш E! News.

Після того, як переслідувач відправив Біллі лист зі словами: "Ти не отримаєш бажаного, поки не помреш заради мене", вона звернулася до суду, щоб домогтися судової заборони проти Джона Метьюза Герлі.

"Моя сім'я і я відчуваємо себе уразливими, тому що ми, чесно кажучи, не знаємо, на що здатний Герлі або які його наміри по відношенню до моєї дочки", – говорить батько Айліш.

Нагадаємо, що раніше Біллі Айліш втратила 100 тисяч підписників в Instagram через публікацію оголених тіл .

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