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"Розмовляє сам із собою та дивиться на мене": Біллі Айліш переслідує нав'язливий прихильник

Сьогодні, 12:34

Співачка має намір домогтися захисту через суд

Біллі Айліш, яка нещодавно стала зіркою свіжого номеру Vanity Fair, де розповіла про бодішеймінг та свій романі, страждає від нав'язливого шанувальника. 23-річний Джон Метьюз Герлі переслідує співачку вже шість місяців і шле їй листи з погрозами.

За словами Біллі, підозрілий чоловік часто "ошивается" поруч з її будинком, тому дівчина відчуває небезпеку не тільки за себе, але і за свою сім'ю.

Співачка Біллі Айліш
Співачка Біллі Айліш
Фото: instagram.com/billieeilish

Джон, який також називає себе Адам Люцифер, оселився в будинку навпроти зірки ще влітку. Він постійно спостерігає, як Айліш приходить та йде з дому. Знаменитість зізнається, що неодноразово чула, як її сталкер розмовляє сам із собою.

"Кожен раз, коли я їду додому, мене охоплює занепокоєння, страх, що Герлі чекатиме на мене. Після того, як я виїжджаю на під'їзну доріжку і виходжу з машини, я чую, як він розмовляє сам із собою зловісним голосом, що ще більше підсилює мою тривогу", – цитує Біллі Айліш E! News.

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Після того, як переслідувач відправив Біллі лист зі словами: "Ти не отримаєш бажаного, поки не помреш заради мене", вона звернулася до суду, щоб домогтися судової заборони проти Джона Метьюза Герлі.

"Моя сім'я і я відчуваємо себе уразливими, тому що ми, чесно кажучи, не знаємо, на що здатний Герлі або які його наміри по відношенню до моєї дочки", – говорить батько Айліш.

Нагадаємо, що раніше Біллі Айліш втратила 100 тисяч підписників в Instagram через публікацію оголених тіл .

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