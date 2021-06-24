Індіана Джонс травмував дідуся Форда

78-річний Харрісон Форд отримав травму на знімальному майданчику 5-й частини саги про Індіану Джонса, деталями якої актор ділився раніше. За словами прессекретаря Walt Disney Co актор пошкодив плече під час фільмування однієї зі сцен бою.
Виробництво фільму не зупинили – під час реабілітації Форда будуть зняті сцени з іншими акторами. Наскільки серйозною є його травма поки не повідомляється.
Фільмування п'ятого фільму про пригоди Індіани Джонса почалося у червні 2021 року в Великобританії. Це перший фільм франшизи, в якому перевірений тандем – Стівен Спілберг як режисер і Джордж Лукас як сценарист – повністю змінить своє амплуа. Перший залишиться на позиції продюсера, а другий стане виконавчим продюсером. Режисерське крісло зайняв Джеймс Менголд ("Логан", "Форд проти Феррарі"). Прем'єра фільму запланована на липень 2022 року.
Згадати часи, коли ніякі трюки акторові були не страшні, можна подивившись на OLL.TV усі чотири частини "Індіани". 40-річний Харрісон Форд в розквіті сил знявся у перших трьох частинах саги, а через 20 років у четвертій.
"Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега"
Друзі-режисери Спілберг і Лукас, відпочиваючи на гавайському пляжі придумали героя, який став культовим і увійшов в історію кіно, як еталон екранного авантюриста. Дія розгортається в середині 30-х років, коли Третій Рейх уже заявив про себе всьому світу. Викладач археології, доктор Джонс, отримує завдання від спецслужб знайти старозавітний ковчег, який також розшукували нацисти. Індіана згадує, що у його наставника Абнера Рейвенвуда є унікальний ключ, здатний допомогти в пошуках. Герой їде у Непал на зустріч з Абнером, куди одночасно їдуть агенти Рейху. Так починається дивовижна подорож, повна небезпек, сюрпризів і містичних явищ...
"Індіана Джонс і Храм долі"
Не всі знають, що "Індіана Джонс і Храм долі", який вийшов через три роки після першої частини, є приквелом. Події фільму відбуваються роком раніше, ніж в попередній "Індіані". Цього разу творці посилили історію, зробивши картину більш похмурою, кривавою і дорослою. Безстрашний археолог Джонс вирушає до Індії, щоб вирвати священний талісман з лап бандитів, які сповідують віру в богиню смерті Калі. Співачка з Шанхая і хлопчик, названий Джонсом "Коротуном", об'єднуються з героєм в колоритну команду. Серед загублених печер, що зберігають древні таємниці, трійцю чекають непередбачувані пригоди. Їм доведеться побувати в палаці місцевого правителя, де на обід подають мавпячі мізки, битися з шанхайської мафією і навіть зануритися в ставок з живих комах.
"Індіана Джонс і останній хрестовий похід"
1938 рік. Нацисти полюють за Священним Граалем. Для того, щоб підібратися до древньої реліквії, німці викрадають провідного спеціаліста в цій галузі – Джонса-старшого. Змужнілому ковбоєві-вченому Індіані доведеться виручати свого батька-професора з полону. Нова пригода не обіцяє бути простою: противник, повернений на поневоленні всього світу, вкрай підступний і небезпечний. Але хіба Індіану це коли-небудь зупиняло?
"Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа"
На секретну базу США проникає група радянських солдатів під керівництвом бойової українки Ірини Спалько. На складі, захованому в пустелі, солдати шукають артефакт неземного походження, добутий американцями десять років тому в Розуеллі. Їм допомагає полонений Індіана Джонс, правда, недовго: легендарна кмітливість дозволяє герою втекти. Однак ФБР підозрює його в зраді, змушуючи звільнитися з рідного інституту. Разом з новопридбаним соратником на прізвисько "Пес" Джонс відправляється в Перу на пошуки старого друга. В одній з гробниць Південної Америки дослідники знаходять надзвичайно цінний артефакт, який відкриває двері у світ міжгалактичних таємниць.
Раніше ми розповіли про продовження фільму "Гренландія" з Джерардом Батлером.