Індіана Джонс травмував дідуся Форда

У Голлівуді готують продовження популярного пригодницького фільму про археолога Індіану Джонса. Це буде вже п'ята частина медіафраншизи

"Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа" / Фото: themoviedb.org

78-річний Харрісон Форд отримав травму на знімальному майданчику 5-й частини саги про Індіану Джонса, деталями якої актор ділився раніше. За словами прессекретаря Walt Disney Co актор пошкодив плече під час фільмування однієї зі сцен бою.

Виробництво фільму не зупинили – під час реабілітації Форда будуть зняті сцени з іншими акторами. Наскільки серйозною є його травма поки не повідомляється.

Фільмування п'ятого фільму про пригоди Індіани Джонса почалося у червні 2021 року в Великобританії. Це перший фільм франшизи, в якому перевірений тандем – Стівен Спілберг як режисер і Джордж Лукас як сценарист – повністю змінить своє амплуа. Перший залишиться на позиції продюсера, а другий стане виконавчим продюсером. Режисерське крісло зайняв Джеймс Менголд ("Логан", "Форд проти Феррарі"). Прем'єра фільму запланована на липень 2022 року.

"Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" / Фото: themoviedb.org

Згадати часи, коли ніякі трюки акторові були не страшні, можна подивившись на OLL.TV усі чотири частини "Індіани". 40-річний Харрісон Форд в розквіті сил знявся у перших трьох частинах саги, а через 20 років у четвертій.

"Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега"

Друзі-режисери Спілберг і Лукас, відпочиваючи на гавайському пляжі придумали героя, який став культовим і увійшов в історію кіно, як еталон екранного авантюриста. Дія розгортається в середині 30-х років, коли Третій Рейх уже заявив про себе всьому світу. Викладач археології, доктор Джонс, отримує завдання від спецслужб знайти старозавітний ковчег, який також розшукували нацисти. Індіана згадує, що у його наставника Абнера Рейвенвуда є унікальний ключ, здатний допомогти в пошуках. Герой їде у Непал на зустріч з Абнером, куди одночасно їдуть агенти Рейху. Так починається дивовижна подорож, повна небезпек, сюрпризів і містичних явищ...

"Індіана Джонс і Храм долі"

Не всі знають, що "Індіана Джонс і Храм долі", який вийшов через три роки після першої частини, є приквелом. Події фільму відбуваються роком раніше, ніж в попередній "Індіані". Цього разу творці посилили історію, зробивши картину більш похмурою, кривавою і дорослою. Безстрашний археолог Джонс вирушає до Індії, щоб вирвати священний талісман з лап бандитів, які сповідують віру в богиню смерті Калі. Співачка з Шанхая і хлопчик, названий Джонсом "Коротуном", об'єднуються з героєм в колоритну команду. Серед загублених печер, що зберігають древні таємниці, трійцю чекають непередбачувані пригоди. Їм доведеться побувати в палаці місцевого правителя, де на обід подають мавпячі мізки, битися з шанхайської мафією і навіть зануритися в ставок з живих комах.

"Індіана Джонс і останній хрестовий похід"

1938 рік. Нацисти полюють за Священним Граалем. Для того, щоб підібратися до древньої реліквії, німці викрадають провідного спеціаліста в цій галузі – Джонса-старшого. Змужнілому ковбоєві-вченому Індіані доведеться виручати свого батька-професора з полону. Нова пригода не обіцяє бути простою: противник, повернений на поневоленні всього світу, вкрай підступний і небезпечний. Але хіба Індіану це коли-небудь зупиняло?

"Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа"

На секретну базу США проникає група радянських солдатів під керівництвом бойової українки Ірини Спалько. На складі, захованому в пустелі, солдати шукають артефакт неземного походження, добутий американцями десять років тому в Розуеллі. Їм допомагає полонений Індіана Джонс, правда, недовго: легендарна кмітливість дозволяє герою втекти. Однак ФБР підозрює його в зраді, змушуючи звільнитися з рідного інституту. Разом з новопридбаним соратником на прізвисько "Пес" Джонс відправляється в Перу на пошуки старого друга. В одній з гробниць Південної Америки дослідники знаходять надзвичайно цінний артефакт, який відкриває двері у світ міжгалактичних таємниць.

Раніше ми розповіли про продовження фільму "Гренландія" з Джерардом Батлером.