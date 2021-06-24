Индиана Джонс травмировал дедушку Форда

В Голливуде готовят продолжение популярного приключенческого фильма об археологе Индиане Джонсе. Это будет уже пятая часть медиафраншизы

"Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" / Фото: themoviedb.org

78-летний Харрисон Форд получил травму на съемочной площадке 5-й части саги об Индиане Джонсе, о деталях которой актер рассказал ранее. По словам пресс-секретаря Walt Disney Co актер повредил плечо во время съемки одной из сцен боя.

Производство фильма не остановили – во время реабилитации Форда будут отсняты сцены с другими актерами. Насколько серьезна его травма пока не сообщается.

Съемки пятого фильма о приключениях Индианы Джонса начались в июне 2021 года в Великобритании. Это первый фильм франшизы, в котором проверенный тандем Стивен Спилберг режиссер – Джордж Лукас сценарист полностью сменит свое амплуа. Первый останется на позиции продюсера, а второй станет исполнительным продюсером. Режиссерское кресло занял Джеймс Мэнголд ("Логан", "Форд против Феррари"). Премьера фильма запланирована на июль 2022 года.

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" / Фото: themoviedb.org

Вспомнить времена, когда никакие трюки актеру были не страшны, можно посмотрев на OLL.TV все четыре части "Индианы". 40-летний Харрисон Форд в расцвете сил снялся в первых трех частях саги, а спустя 20 лет в четвертой.

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Друзья-режиссеры Спилберг и Лукас, отдыхая на гавайском пляже придумали героя, который стал культовым и вошел в историю кино, как эталон экранного авантюриста. Действие разворачивается в середине 30-х годов, когда Третий Рейх уже заявил о себе всему миру. Преподаватель археологии, доктор Джонс, получает задание от спецслужб найти Ветхозаветный ковчег, также разыскиваемый нацистами. Индиана вспоминает, что у его наставника Абнера Рэйвенвуда есть уникальный ключ, способный помочь в поисках. Герой едет в Непал на встречу с Абнером, куда одновременно устремляются агенты Рейха. Так начинается удивительное путешествие, полное опасностей, сюрпризов и мистических явлений...

"Индиана Джонс и Храм судьбы"

Не все знают, что "Индиана Джонс и храм судьбы", вышедший через три года после первой части, является приквелом. События фильма происходят годом ранее, чем в предыдущем "Индиане". На сей раз создатели ужесточили историю, сделав картину более мрачной, кровавой и взрослой. Бесстрашный археолог Джонс отправляется в Индию, чтобы вырвать священный талисман из лап бандитов, исповедующих веру в богиню смерти Кали. Певица из Шанхая и мальчик, прозванный Джонсом "Коротышкой", объединяются с героем в колоритную команду. Среди затерянных пещер, хранящих древние тайны, троицу поджидают самые непредсказуемые приключения. Им предстоит побывать во дворце местного правителя, где на обед подают обезьяньи мозги, сразиться с шанхайской мафией и даже окунуться в пруд из живых насекомых.

"Индиана Джонс и последний крестовый поход"

1938 год. Нацисты охотятся за Священным Граалем. Для того, чтобы подобраться к древней реликвии, немцы похищают ведущего специалиста в этой области – Джонса-старшего. Возмужавшему ковбою-ученому Индиане придется выручать своего отца-профессора из плена. Новое приключение не обещает быть простым: противник, повернутый на порабощении всего мира, крайне коварен и опасен. Но разве Индиану это когда-нибудь останавливало?

"Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"

На секретную базу США проникает группа советских солдат под предводительством боевой украинки Ирины Спалько. На складе, спрятанном в пустыне, солдаты ищут артефакт внеземного происхождения, добытый американцами десять лет назад в Розуэлле. Им помогает плененный Индиана Джонс, правда, недолго: легендарная смекалка позволяет герою сбежать. Однако ФБР подозревает его в предательстве, вынуждая уволиться из родного института. Вместе с новоприобретенным соратником по прозвищу "Пес" Джонс отправляется в Перу на поиски старого друга. В одной из гробниц Южной Америки исследователи находят невероятной ценности артефакт, который открывает двери в мир межгалактических тайн.

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