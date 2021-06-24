Индиана Джонс травмировал дедушку Форда

78-летний Харрисон Форд получил травму на съемочной площадке 5-й части саги об Индиане Джонсе, о деталях которой актер рассказал ранее. По словам пресс-секретаря Walt Disney Co актер повредил плечо во время съемки одной из сцен боя.
Производство фильма не остановили – во время реабилитации Форда будут отсняты сцены с другими актерами. Насколько серьезна его травма пока не сообщается.
Съемки пятого фильма о приключениях Индианы Джонса начались в июне 2021 года в Великобритании. Это первый фильм франшизы, в котором проверенный тандем Стивен Спилберг режиссер – Джордж Лукас сценарист полностью сменит свое амплуа. Первый останется на позиции продюсера, а второй станет исполнительным продюсером. Режиссерское кресло занял Джеймс Мэнголд ("Логан", "Форд против Феррари"). Премьера фильма запланирована на июль 2022 года.
Вспомнить времена, когда никакие трюки актеру были не страшны, можно посмотрев на OLL.TV все четыре части "Индианы". 40-летний Харрисон Форд в расцвете сил снялся в первых трех частях саги, а спустя 20 лет в четвертой.
"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"
Друзья-режиссеры Спилберг и Лукас, отдыхая на гавайском пляже придумали героя, который стал культовым и вошел в историю кино, как эталон экранного авантюриста. Действие разворачивается в середине 30-х годов, когда Третий Рейх уже заявил о себе всему миру. Преподаватель археологии, доктор Джонс, получает задание от спецслужб найти Ветхозаветный ковчег, также разыскиваемый нацистами. Индиана вспоминает, что у его наставника Абнера Рэйвенвуда есть уникальный ключ, способный помочь в поисках. Герой едет в Непал на встречу с Абнером, куда одновременно устремляются агенты Рейха. Так начинается удивительное путешествие, полное опасностей, сюрпризов и мистических явлений...
"Индиана Джонс и Храм судьбы"
Не все знают, что "Индиана Джонс и храм судьбы", вышедший через три года после первой части, является приквелом. События фильма происходят годом ранее, чем в предыдущем "Индиане". На сей раз создатели ужесточили историю, сделав картину более мрачной, кровавой и взрослой. Бесстрашный археолог Джонс отправляется в Индию, чтобы вырвать священный талисман из лап бандитов, исповедующих веру в богиню смерти Кали. Певица из Шанхая и мальчик, прозванный Джонсом "Коротышкой", объединяются с героем в колоритную команду. Среди затерянных пещер, хранящих древние тайны, троицу поджидают самые непредсказуемые приключения. Им предстоит побывать во дворце местного правителя, где на обед подают обезьяньи мозги, сразиться с шанхайской мафией и даже окунуться в пруд из живых насекомых.
"Индиана Джонс и последний крестовый поход"
1938 год. Нацисты охотятся за Священным Граалем. Для того, чтобы подобраться к древней реликвии, немцы похищают ведущего специалиста в этой области – Джонса-старшего. Возмужавшему ковбою-ученому Индиане придется выручать своего отца-профессора из плена. Новое приключение не обещает быть простым: противник, повернутый на порабощении всего мира, крайне коварен и опасен. Но разве Индиану это когда-нибудь останавливало?
"Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"
На секретную базу США проникает группа советских солдат под предводительством боевой украинки Ирины Спалько. На складе, спрятанном в пустыне, солдаты ищут артефакт внеземного происхождения, добытый американцами десять лет назад в Розуэлле. Им помогает плененный Индиана Джонс, правда, недолго: легендарная смекалка позволяет герою сбежать. Однако ФБР подозревает его в предательстве, вынуждая уволиться из родного института. Вместе с новоприобретенным соратником по прозвищу "Пес" Джонс отправляется в Перу на поиски старого друга. В одной из гробниц Южной Америки исследователи находят невероятной ценности артефакт, который открывает двери в мир межгалактических тайн.
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