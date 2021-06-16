Гренландія-2 покаже Землю після зіткнення з кометою

У фільму-катастрофи "Гренландія" буде продовження. Головні ролі знову гратимуть Джерард Батлер і Морена Баккарін. Режисер – творець оригінальної стрічки Рік Роман Во

Минулого року відбулася прем'єра фільму "Гренландія" з Джерардом Батлером в головній ролі. Фільм підкорив українських глядачів і для багатьох став приводом знову повернутися до кінотеатрів. У підсумку картина стала кінохітом.

"Гренландія" звернулася до людства в розпал глобальної катастрофічної події, підкресливши, що люди здатні чинити друг з одним, як добре, так і погане, коли мова йде про життя або смерть. Іронія в тому, що ми зняли перший фільм до епідемії COVID-19 і спостерігали, як багато вигаданих ситуацій втілюються в реальність. Я дійсно з нетерпінням чекаю наступної глави історії про сім'ю Герріті після першої події", – прокоментував постановник фільму виданню The Hollywood Reporter.

Для Джерарда Батлера і режисера Ріка Роман Во це вже не перша спільна робота. До цього вони працювали над гостросюжетним бойовиком "Падіння Ангела".

"Гренландія" Фото: themoviedb.org

Сюжет фільму "Гренландія"

У першій частині фільму, сім'я Джона (Джерард Батлер) і Еллісон Герріті (Морена Баккарін) мають дістатися до притулку в Гренландії, який уряд побудував для обраних, щоб вціліти після того, як Земля зіткнеться з величезною кометою. У сиквелі герої перетинатимуть мертву, замерзлу Європу, щоб знайти свій новий будинок. Студія Anton візьме на себе фінансування. Фільмування планується у 2022 році з планами на прем'єру через рік.