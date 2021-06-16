Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гренландія-2 покаже Землю після зіткнення з кометою

Сьогодні, 14:14

У фільму-катастрофи "Гренландія" буде продовження. Головні ролі знову гратимуть Джерард Батлер і Морена Баккарін. Режисер – творець оригінальної стрічки Рік Роман Во

"Гренландія"
"Гренландія"
Фото: themoviedb.org

Минулого року відбулася прем'єра фільму "Гренландія" з Джерардом Батлером в головній ролі. Фільм підкорив українських глядачів і для багатьох став приводом знову повернутися до кінотеатрів. У підсумку картина стала кінохітом.

"Гренландія" звернулася до людства в розпал глобальної катастрофічної події, підкресливши, що люди здатні чинити друг з одним, як добре, так і погане, коли мова йде про життя або смерть. Іронія в тому, що ми зняли перший фільм до епідемії COVID-19 і спостерігали, як багато вигаданих ситуацій втілюються в реальність. Я дійсно з нетерпінням чекаю наступної глави історії про сім'ю Герріті після першої події", – прокоментував постановник фільму виданню The Hollywood Reporter.

Для Джерарда Батлера і режисера Ріка Роман Во це вже не перша спільна робота. До цього вони працювали над гостросюжетним бойовиком "Падіння Ангела".

"Гренландія"
"Гренландія"
Фото: themoviedb.org

Сюжет фільму "Гренландія"

У першій частині фільму, сім'я Джона (Джерард Батлер) і Еллісон Герріті (Морена Баккарін) мають дістатися до притулку в Гренландії, який уряд побудував для обраних, щоб вціліти після того, як Земля зіткнеться з величезною кометою. У сиквелі герої перетинатимуть мертву, замерзлу Європу, щоб знайти свій новий будинок. Студія Anton візьме на себе фінансування. Фільмування планується у 2022 році з планами на прем'єру через рік.

Рекомендуємо подивитися перший фільм-катастрофу "Гренландія" на OLL.TV:

"Гренландія"
дивiться на olltv
Дивитися

Нагадаємо, що прямо зараз в Голлівуді готується продовження серіалу "Секс і місто", в якому зніметься Сара Джесіка Паркер.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Серіал Зломовчання з Ксенією Мішиною ще до прем'єри змусив чиновників Хорватії піти у відставку DZIDZIO знімає квест-комедію з Адою Роговцевою: 4 вражаючі факти про майбутній фільм Атлантида - найкращий фільм. Про що стрічка-тріумфатор премії Золота Дзиґа-2021
кіно oll.tv що подивитися Джерард Батлер
Реклама

Новини партнерів

Катя Осадчая поделилась фото с выпускного вечера сына
Катя Осадчая поделилась фото с выпускного вечера сына
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже
Любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже

Популярні статті

Сьогодні, 13:10Здорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

Сьогодні, 10:24Смачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

Вчора, 13:41Фаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

Вчора, 12:10Смачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

Вчора, 07:01Смачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

Вчора, 04:14Зірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

14 червняЗдорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

14 червняЗдорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

14 червняЗірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

14 червняФаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

14 червняЗірково

Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

14 червняЗірково

Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

14 червняEvents

Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

14 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 14 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, вас чекає не день, а бомба!

14 червняЗірково

Не стало Григорія Чапкіса: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

13 червняЗірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

Новини партнерів

Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Григорий Чапкис умер
Григорий Чапкис умер
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Дочка Заворотнюк розповіла, що лікувалася після хвороби матері
Дочка Заворотнюк розповіла, що лікувалася після хвороби матері
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой
Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти