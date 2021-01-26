Емма Робертс показала обличчя новонародженого сина (фото)

Зірка "Американської історії жахів" народила первістка наприкінці 2020 року

29-річна акторка Емма Робертс, яка нещодавно стала мамою, показала лице свого новонародженого сина. Миле фото з дитиною зірка "Американської історії жахів" розмістила в своєму Instagram-акаунті.

На фотографії Емма притискає до себе сплячого малюка. Вона також тримає у руках книгу.

Емма Робертс з дитиною

Фото: instagram.com/emmaroberts

Нагадаємо, що сина Емма Робертс назвала Родс Роберт Хедлунд. Його батьком є коханий акторки Гаррет Хедлунд, з яким вони зустрічаються з березня 2019 року.

У недавньому інтерв'ю Робертс зізналася, що вагітність стала для неї приємним сюрпризом. Деякий час вона проходила лікування через проблеми зі здоров'ям. Еммі діагностували ендометріоз, а це захворювання часто стає причиною безпліддя.

Раніше повідомлялося, що Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер чекають на первістка.

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