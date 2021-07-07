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Палкий образ: Настя Каменських в ботфортах і сукні з корсетом виступила на Atlas Weekend (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
7 липня, 10:43
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Українська виконавиця підкорила сцену музичного фестивалю в спокусливому вбранні. Каменських приміряла сукню бордового відтінку і ботфорти в тон вбрання

Настя Каменських знову запалила сцену Atlas Weekend. Її чоловік Потап привернув увагу публіки поцілунком з Позитивом на сцені фестивалю, а Настя зачарувала натовп не тільки своїм вокалом, але також спокусливим вбранням.

Каменських приміряла розшиту камінням сукню з корсетом, колготки в сітку і ботфорти бордового відтінку.

Настя Каменських в ботфортах підкорила публіку Atlas Weekend
Настя Каменських в ботфортах підкорила публіку Atlas Weekend / Фото: instagram.com/kamenskux

У макіяжі співачка зробила акцент на очі. Свої кучері Настя виклала локонами і приміряла накладний чубок.

Настя Каменських
Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Шанувальники оцінили як виступ артистки, так і її зовнішній вигляд:

  • Прекрасна сукня!
  • Настунька, красуня!
  • Най, най, найкрасивіша!
  • Ти найсексуальніша!
  • Ти дуже крута!
  • Класний стиль!
Скріншот: Instagram

Раніше ми повідомляли, що Настя Каменських поділилася з підписниками новим фото з Потапом, а вони вигадали продюсеру кілька дивних прізвиськ. Настя Каменських ніяк не реагує на те, що їй пишуть під постами. Цей випадок не став винятком. Хоча сама NK раніше зізнавалася, що читає коментарі в своєму Instagram.

Раніше Настя Каменських в образі мексиканки вразила фігурою в напівпрозорій сукні з вишивкою. Локацією для фотосесії співачки став автентичний район міста Мехіко – Койокан. Саме тут жила і творила легендарна Фріда Кало, тому фото вийшли дуже яскравими.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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