Палкий образ: Настя Каменських в ботфортах і сукні з корсетом виступила на Atlas Weekend (фото)

Настя Каменських знову запалила сцену Atlas Weekend. Її чоловік Потап привернув увагу публіки поцілунком з Позитивом на сцені фестивалю, а Настя зачарувала натовп не тільки своїм вокалом, але також спокусливим вбранням.
Каменських приміряла розшиту камінням сукню з корсетом, колготки в сітку і ботфорти бордового відтінку.
У макіяжі співачка зробила акцент на очі. Свої кучері Настя виклала локонами і приміряла накладний чубок.
Шанувальники оцінили як виступ артистки, так і її зовнішній вигляд:
- Прекрасна сукня!
- Настунька, красуня!
- Най, най, найкрасивіша!
- Ти найсексуальніша!
- Ти дуже крута!
- Класний стиль!
Раніше ми повідомляли, що Настя Каменських поділилася з підписниками новим фото з Потапом, а вони вигадали продюсеру кілька дивних прізвиськ. Настя Каменських ніяк не реагує на те, що їй пишуть під постами. Цей випадок не став винятком. Хоча сама NK раніше зізнавалася, що читає коментарі в своєму Instagram.
Раніше Настя Каменських в образі мексиканки вразила фігурою в напівпрозорій сукні з вишивкою. Локацією для фотосесії співачки став автентичний район міста Мехіко – Койокан. Саме тут жила і творила легендарна Фріда Кало, тому фото вийшли дуже яскравими.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських: