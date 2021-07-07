Горячий образ: Настя Каменских в ботфортах и платье с корсетом выступила на Atlas Weekend (фото)

Настя Каменских снова зажгла на сцене Atlas Weekend. Ее супруг Потап привлек внимание публики поцелуем с Позитивом на сцене фестиваля, а Настя очаровала толпу не только своим вокалом, но и соблазнительным нарядом.
Каменских примерила расшитое камнями платье с корсетом, колготки в сетку и ботфорты бордового оттенка.
В макияже певица сделала акцент на глаза. Свои кудри Настя уложила локонами и примерила накладную челку.
Поклонники оценили как выступление артистки, так и ее внешний вид:
- Прекрасное платье!
- Настенька, красавица!
- Самая, самая, самая красивая!
- Ты самая сексуальная!
- Ты очень крутая!
- Классный стиль!
Ранее мы сообщали, что Настя Каменских поделилась с подписчиками новым фото с Потапом, а они придумали продюсеру несколько странных прозвищ. Настя Каменских никак не реагирует на то, что ей пишут под постами. Не стал исключением и этот раз. Хотя сама NK ранее признавалась, что читает комментарии в своем Instagram.
Ранее Настя Каменских в образе мексиканки впечатлила фигурой в полупрозрачном платье с вышивкой. Локацией для фотосессии певицы стал аутентичный район города Мехико – Койокан. Именно тут жила и творила легендарная Фрида Кало, поэтому фото вышли весьма колоритными.
Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских: