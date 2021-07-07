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Горячий образ: Настя Каменских в ботфортах и платье с корсетом выступила на Atlas Weekend (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
7 июля, 10:43
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Украинская исполнительница покорила сцену музыкального фестиваля в соблазнительном наряде. Каменских примерила платье бордового оттенка и ботфорты в тон наряду

Настя Каменских снова зажгла на сцене Atlas Weekend. Ее супруг Потап привлек внимание публики поцелуем с Позитивом на сцене фестиваля, а Настя очаровала толпу не только своим вокалом, но и соблазнительным нарядом.

Каменских примерила расшитое камнями платье с корсетом, колготки в сетку и ботфорты бордового оттенка.

Настя Каменских в ботфортах покорила публику Atlas Weekend
Настя Каменских в ботфортах покорила публику Atlas Weekend / Фото: instagram.com/kamenskux

В макияже певица сделала акцент на глаза. Свои кудри Настя уложила локонами и примерила накладную челку.

Настя Каменских
Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Поклонники оценили как выступление артистки, так и ее внешний вид:

  • Прекрасное платье!
  • Настенька, красавица!
  • Самая, самая, самая красивая!
  • Ты самая сексуальная!
  • Ты очень крутая!
  • Классный стиль!
Скриншот: Instagram

Ранее мы сообщали, что Настя Каменских поделилась с подписчиками новым фото с Потапом, а они придумали продюсеру несколько странных прозвищ. Настя Каменских никак не реагирует на то, что ей пишут под постами. Не стал исключением и этот раз. Хотя сама NK ранее признавалась, что читает комментарии в своем Instagram.

Ранее Настя Каменских в образе мексиканки впечатлила фигурой в полупрозрачном платье с вышивкой. Локацией для фотосессии певицы стал аутентичный район города Мехико – Койокан. Именно тут жила и творила легендарная Фрида Кало, поэтому фото вышли весьма колоритными.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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