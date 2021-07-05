Фоловери Каменських назвали Потапа Шреком і чудовиськом (фото)

Часом нам здається, що фоловери Насті Каменських знають її більше, ніж вона сама. Нещодавно співачку порівняли з Монікою Беллуччі, а тепер добралися до її чоловіка.
В Instagram-акаунті NK опублікувала нову фотографію з Потапом. На знімку продюсер скромно посміхається, а дама його серця показує язика.
"Як підписати фото?", – поцікавилася у шанувальників Каменських.
Ось, що вони їй порадили:
- "Як підписати, Красуня і Шрек"
- "Прихильниця сфоткалася з Потапом"
- "Можна просто – найкращі"
А це – наш улюблений коментар: "Настя, вам треба народити дитину, тоді може будете ще щасливішою".
Настя Каменських ніяк не реагує на те, що їй пишуть під постами. Не є винятком і цей раз. Хоча сама NK раніше зізнавалася, що читає коментарі в своєму Instagram.
Співачка розповіла, що як такої критики з боку користувачів соцмережі не помічає, але дуже часто їй пишуть про дитину:
"Найчастіше я вагітна для всіх. Я якась вже дуже багатодітна мати... Я розумію, що всім вже дуже б хотілося побачити дитинку мою, але, так би мовити, як всесвіт дасть".
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських знялася в напівпрозорій скні з вишивкою.