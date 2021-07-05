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Фоловери Каменських назвали Потапа Шреком і чудовиськом (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
5 липня, 17:07
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Співачка Настя Каменських поділилася з підписниками новим фото з Потапом, а вони придумали продюсеру кілька дивних прізвиськ
Настя Каменських показала нове фото з Потапом
Настя Каменських показала нове фото з Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux

Часом нам здається, що фоловери Насті Каменських знають її більше, ніж вона сама. Нещодавно співачку порівняли з Монікою Беллуччі, а тепер добралися до її чоловіка.

В Instagram-акаунті NK опублікувала нову фотографію з Потапом. На знімку продюсер скромно посміхається, а дама його серця показує язика.

"Як підписати фото?", – поцікавилася у шанувальників Каменських.

Ось, що вони їй порадили:

  • "Як підписати, Красуня і Шрек"
  • "Прихильниця сфоткалася з Потапом"
  • "Можна просто – найкращі"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

А це – наш улюблений коментар: "Настя, вам треба народити дитину, тоді може будете ще щасливішою".

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських ніяк не реагує на те, що їй пишуть під постами. Не є винятком і цей раз. Хоча сама NK раніше зізнавалася, що читає коментарі в своєму Instagram.

Співачка розповіла, що як такої критики з боку користувачів соцмережі не помічає, але дуже часто їй пишуть про дитину:

"Найчастіше я вагітна для всіх. Я якась вже дуже багатодітна мати... Я розумію, що всім вже дуже б хотілося побачити дитинку мою, але, так би мовити, як всесвіт дасть".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських знялася в напівпрозорій скні з вишивкою.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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