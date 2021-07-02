Настя Каменських в образі мексиканки вразила фігурою в напівпрозорій сукні з вишивкою (фото)

Локацією для фотосесії співачки став автентичний район міста Мехіко – Койокан. Саме тут жила й творила легендарна Фріда Кало, тому фото вийшли дуже яскравими

Настя Каменських в Мехіко / Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських, яку після фото в купальнику порівняли з Волочковою, зачарувала шанувальників своєї новою фотосесією. Артистка позувала для журналу Viva в дивовижній сукні з вишивкою в одному з найкрасивіших районів столиці Мексики – Койоакан. В Україні теж чимало крутих локацій для фото, тому поки літо в самому розпалі, встигніть з'їздити в подорож місцями Київщини.

Новими фото зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті. Автором знімків виступив відомий фотограф Алекс Кордова.

Настя Каменських в мексиканській фотосесії / Фото: instagram.com/kamenskux

В інтерв'ю Настя Каменських розповіла про те, як пропрацювала свої комплекси і як нині ставиться до своєї фігури.

"Я не приймала власне тіло. І найчастіше відчувала тиск суспільства, та й зараз воно є. Тому я прекрасно розумію, як дівчата себе відчувають, коли "не вписуються" в параметри інших. Не дивлячись на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти та працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою – погано. Схудла – теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло – моє діло", – сказала співачка.

Настя Каменських влаштувала фотосесію в Мехіко / Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка зазначила, що важливо не підлаштовуватися під параметри та стандарти інших людей, а приймати себе і покращувати. За словами Насті, у неї не є лише один стандарт – перебувати в комфортному стані й вазі та подобатися собі.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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