Гордон вважає, що Кіркоров посварився з Пугачовою через Крим

Дмитро Гордон не згоден з виключенням російського артиста з чорного списку Мінкульту. Журналіст записав звернення до Філіпа Кіркорова

Дмитро Гордон вважає, що Алла Пугачова і Філіп Кіркоров посварилися через Крим / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15, instagram.com/gordongram

Минулого тижня Філіп Кіркоров потрапив до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України. Через три дні ім'я російського співака, що підтримує окупацію Криму, зникло зі списку. Філіп Кіркоров заявив, що таким чином його українські фанати нібито "простягнули соломинку дружби Росії". Дмитро Гордон записав звернення до Кіркорова і пояснив, чому тепер не може бути мови про дружбу Росії та України.

Журналіст засудив виступи Філіпа Кіркорова в Криму.

"Ти навмисно порушуєш українське законодавство, ти показуєш, що для тебе український Крим – це ніщо. Я подивився багато твоїх відео, зокрема з Криму, я почув, як ти сказав: "Крим – моє улюблене місце в Росії". Філіпе, це не Росія, Крим – це Україна! Якщо ти з цим не згоден, не треба тобі їздити до України. Не треба! Тому що тут тебе не чекають", – сказав Гордон.

Дмитро Гордон записав звернення до Філіпа Кіркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov, instagram.com/gordongram

Дмитро Гордон порадив Філіпу Кіркорову брати приклад з його ексдружини Алли Пугачової. І припустив, що експодружжя могло посваритися через кримське питання.

"Ти десь чув, щоб вона підтримала анексію Криму? Ти хоч раз бачив, щоб вона приїхала до Криму? Ти хоч раз чув, щоб вона щось погане про Україну сказала? Може, тому Алла Борисівна відписалася від тебе в Instagram? Може, тому Алла Борисівна проміняла тебе на Максима Галкіна?" – припустив журналіст.

Дмитро Гордон зазначив, що Філіпа Кіркорова будуть раді бачити в Україні, якщо він вибачитися за всі свої висловлювання про Крим.

"Філіпе, ти великий артист, ти прекрасний виконавець, і ми в Україні будемо раді тебе бачити і будемо ходити на твої концерти, якщо ти публічно скажеш, що всі твої заяви про російський Крим залишилися в минулому, якщо ти публічно скажеш, що Крим належить Україні і ти просиш пробачення в українців за те, що не відразу це зрозумів", – сказав журналіст.

Раніше ми розповідали, чому Мінкульт видалив Філіпа Кіркорова із чорного списку.