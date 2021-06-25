Як Кіркорова можуть позбавити Народного артиста: пояснює продюсер

Мінкультури України внесло російського співака до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці. Тепер його можуть позбавити звання Народного артиста

Філіп Кіркоров / Фото: Скріншот з YouTube

У 2008 році Філіпа Кіркорова, який тепер є загрозою нацбезпеці України, нагородили званням Народного артиста України як продюсера Ані Лорак, яка пройшла у фінал "Євробачення". Міністр культури України говорить, що позбавити Кіркорова цього звання можна, та як це буде відбуватися – невідомо.

Алгоритм пояснив музичний продюсер Володимир Бебешко. У коментарі "Сьогодні" він розповів, що потрібно робити для того, щоб Кіркоров більше не носив звання "народного" в Україні.

"Потрібно, щоб СБУ подала в суд на нього (Кіркорова. – прим. ред), що він порушив закон, потім суд вирішив зняти з нього звання Народного артиста України і потім позбавити його можливості в'їжджати", – поділився своєю думкою Бебешко.

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Нагадаємо, що Філіпа Кіркорова внесли до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Артист вже встиг записати відеозвернення і заявити, що він пишається тим, що тепер знаходиться в чорному списку.

Співак дав кілька концертів в українському окупованому Криму, називаючи його російським. Він також потрапив в базу "Миротворця", так як неодноразово в своїх інтерв'ю підтримував окупацію Криму, розповідав, як любить там відпочивати.

Раніше ми повідомляли, що Філіп Кіркоров в 2015 році передбачив, що його внесуть до чорного списку в Україні. Тоді артист заявив, що буде пишатися цим.