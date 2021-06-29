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Коротко і по суті справи. Чому Мінкульт вилучив Кіркорова із чорного списку

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Політика
29 червня, 14:55
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Сайт "Сьогодні" розібрався, чому артиста внесли в чорний список і чи можуть його позбавити звання народного артиста України

Російський співак Філіп Кіркоров лише три дні пробув у списку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Сайт "Сьогодні" розповідає, чому артист потрапив до чорного списку і що про це говорить сам Кіркоров.

Що сталося?

23 червня Міністерство культури та інформаційної політики України після звернення Служби безпеки внесло Кіркорова в список осіб, які загрожують національній безпеці України. Однак вже 27 червня СБУ направило до Мінкульту нового листа, але тільки з проханням відкликати попередній.

У пресслужбі СБУ нам розповіли, що відкликали попереднього листа через роз'яснення Мінкульту.

"У зв'язку з роз'ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому зазначається наявність судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання цього питання", – повідомили "Сьогодні" в СБУ.

За що внесли Кіркорова в список?

Як пояснили в СБУ, співака Філіпа Кіркорова внесли в список через "неодноразові пропагандистські концерти і його заяви, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина Росії".

Після внесення артиста в чорний список в Україні мали перестати показувати телепередачі з його участю.

Що говорив Кіркоров?

Після того, як артист дізнався, що його внесли в чорний список, він записав відеозвернення, в якому назвав це все "абсурдом".

"Я повинен сказати спасибі таким чиновникам. Вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішим. Тим, що сталося, потрібно пишається. Пишатися потрапити в цей список. Насправді це не Кіркоров – це Росія. Ненависть до Росії захлескує. Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то державу можна тільки пожаліти", – прокоментував співак.

Він сказав, що в його домі продовжують звучати українські пісні і він завжди радий бачити у себе українських гостей.

Після того, як Кіркорова виключили зі списку, він сказав, що "переповнений почуттям гордості та радості".

"Внесли – вилучили! Я відправляю кожному шанувальнику з України частинку своєї душі та серця! Мене переповнює почуття гордості й радості, дякую, що ви є у мене, сталося немислиме... Чиновники почули нас!" - сказав Кіркоров.

Він також додав, що "кожна людина має право сама вирішувати, що їй слухати і дивитися".

"Ви довели всьому світу, що ваш голос, голос народу сильніший за будь-які закарлючки бюрократичних чиновників. Ви простягнули Росії соломинку дружби, саме з таких світлих променів у майбутньому ми повернемося до дружби і поваги, можливо, саме тепер зароджується надія на те, що ситуація між нашими країнами покращиться", – додав артист.

Чи можуть його позбавити звання народного артиста України?

Артиста нагородили званням "Народний артист України" як продюсера Ані Лорак, яка пройшла у фінал "Євробачення". Як розповіли в Мінкульті, позбавити Кіркорова цього звання можна, але як це буде відбуватися – невідомо.

Музичний продюсер Володимир Бебешко розповів "Сьогодні", що потрібно робити для того, щоб Кіркоров більше не був "народним" в Україні.

"Потрібно, щоб СБУ подала в суд на нього (Кіркорова. – Ред.), що він порушив закон, потім (щоб) суд вирішив зняти з нього звання народного артиста України, і потім позбавити його можливості в'їжджати", – сказав Бебешко.

Юлія Ляхова
Юлія Ляхова Редактор розділу Політика

Команда Segodnya.ua ставить перед собою чіткі цілі та впевнено йде до них – саме тому я з ними з вересня 2020-го. Закінчила факультет журналістики ДНУ ім. Олеся Гончара. Працювала редактором новин в інтернет-виданнях Podrobnosti.ua і Факти ICTV.

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