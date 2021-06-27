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Мінкульт видалив Кіркорова із чорного списку. Тепер він може виступати в Україні

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 червня, 15:42
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Кілька днів тому Філіп Кіркоров потрапив до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України. Тепер його імені в списку немає
Мінкульт України прибрав Кіркорова з чорного списку
Мінкульт України прибрав Кіркорова з чорного списку / Фото: instagram.com/fkirkorov

Днями повідомлялося, що Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Міністерства культури – це перелік осіб, що загрожують національній безпеці України. Сьогодні стало відомо, що ім'я російського співака, який підтримує окупацію Криму, зникло зі списку.

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"Відповідно до нового листа Служби безпеки України з проханням відізвати попередній лист щодо внесення Філіпа Кіркорова з попереднього переліку осіб, що загрожують національній безпеці України, – МКІП виключає Кіркорова з цього списку", – йдеться в заяві Мінкульту.

Причина, з якої Кіркорова внесли у чорний список, очевидна – він неодноразово проводив концерти в Криму, порушуючи українське законодавство, називав півострів російським, підтримуючи окупацію.

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У березні цього року Філіп Кіркоров виступав на великому святковому концерті "на честь семиріччя возз'єднання Криму з РФ". Захід відбувся за участю президента РФ.

Під час концерту Філіп Кіркоров заявив, що Крим – це його улюблене місце в Росії.

Чому в СБУ передумали забороняти Кіркорова в Україні – не повідомляють.

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров ще в 2015 році передбачив, що його внесуть до чорного списку в Україні. Тоді артист заявив, що пишатиметься цим.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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