Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Канни-2021

Владу Ямі - 39!

Роман Вакарчука

Atlas Weekend

Найдорожче

Де відпочити
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Де в Україні Моргенштерн і Ділара могли б провести медовий місяць: 3 локації

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
10 липня, 16:00
Копіювати лінк
Моргенштерн пожартував в Instagram, що приїхав в Україну під час медового місяця, і у ту ж мить потрапив в заголовки українських ЗМІ. Ми знайшли для репера кілька місць, де він дійсно міг би провести hоneymoon
Де в Україні Моргенштерн і Ділара могли б провести медовий місяць
Де в Україні Моргенштерн і Ділара могли б провести медовий місяць / Фото: Сьогодні

Сьогодні практично всі українські ЗМІ пишуть про те, що Моргенштерн Алішер приїхав в Україну. В СБУ припустили, що це може бути правдою, але вочевидь це всього лише тролінг від російського репера. Адже не так давно Моргенштерна внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці нашій країнї і заборонили йому в'їзд в Україну.

Наприкінці червня Ділара Зінатулліна освідчилася Моргенштерну і він відповів "Так", а днями артист все ж поступився консервативним традиціям і вручив коханій каблучку, ставши перед нею на одне коліно.

Моргенштерн зробив пропозицію Діларі
Моргенштерн зробив пропозицію Діларі / Фото: instagram.com/influesii

Поки не ясно, коли пара буде одружуватися, але медовий місяць у Моренштерна і Ділари вже розпочався. Спершу вони святкували заручини з батьками на приватному літаку, потім злітали до Туреччини, а в тій самій Instastories Алішер сказав:

Медовий місяць триває. Ми в Україні.

Моргенштерн потролив ЗМІ, сказавши, що він в Україні
Фото: instagram.com/stories/morgen_shtern

А де б Моргенштерн і Ділара могли відпочивати, будь вони насправді в Україні? Від цієї парочки можна очікувати чого завгодно, і нас би зовсім не здивувало, побач ми репера на якомусь з найдорожчих пляжів Києва.

Але це – занадто банально. Ми підшукали три локації в Україні, куди могли б відправитися майбутні чоловік і дружина ака король і королева хайпу.

Одеса

Одеса
Одеса / Фото: facebook.com

Це найпопулярніший пункт літнього відпочинку в усій Україні. Не тільки через Чорне море, але і через величезну кількість дорогих закладів, де можна влаштовувати вечірки з фонтаном шампанського, кататися на яхті тощо. Все в дусі багатих реперів.

MORGENSHTERN – Cristal & ( + 2020 )

Генічеськ

Аквапарк в Генічеську / Фото: kirillovka.ks.ua

Сумнівно, що комусь із зарубіжних зірок (навіть Моргенштерну) прийде в голову поїхати в Генічеськ, хоча ця локація на узбережжі Азовського моря дуже популярна серед українців. Та давайте теоретично розглянемо варіант, що Моргенштерн міг би туди поїхати, щоб здивувати і шокувати. Адже це він любить найбільше)

У Генічеську є класний аквапарк, а ще – знамените Рожеве озеро, яке послужить приголомшливою локацією для фотосету або навіть кліпу. Чим не ідеальне місце?

Рожеве озеро в Херсонській області
Рожеве озеро в Херсонській області / Фото: instagram.com/qliebin

Кирилівка

Пляж в Кирилівці / Фото: marichka.in.ua

Кирилівка... скільки в цьому слові моря і сонця. Занадто ідеально для медового місяця, чи не так? Піщаними пляжами в ОАЕ багатія складно здивувати, а ось у прекрасний краєвид в Запорізькій області складно не закохатися. Тут навіть є оглядове колесо, яке вночі дуже красиво підсвічується вогниками. Романтика!

Кирилівка вночі / Фото: drive2.ru

До речі, пізніше Моргенштерн в сторіс показав, що насправді він не в Україні, а в Татарстані, звідки родом його наречена.

Скріншот: instagram.com/stories/morgen_shtern

Про зіркові весілля і розлучення дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що новий кліп Моргенштерна схожий на кіно Джеймса Кемерона. Дивіться, що в цей раз утнув репер.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
4 способи зварити каву без джезви та кавоварки
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Найкращі образи 4-го дня фестивалю

Подивитися
Цитата дня

Поверніть цій жінці її життя. Рабство було скасовано багато років назад. Смерть ненаситному патріархату, який робив це з жінками століттями! Це порушення прав людини! Брітні, ми скоро звільнимо тебе з цієї в'язниці.

Мадонна співачка
Як Мадонна підтримала Брітні Спірс
Перший кадр зі знімань продовження "Секс та місто"
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Пити стакан теплої води натщесерце
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти