Де в Україні Моргенштерн і Ділара могли б провести медовий місяць: 3 локації

Моргенштерн пожартував в Instagram, що приїхав в Україну під час медового місяця, і у ту ж мить потрапив в заголовки українських ЗМІ. Ми знайшли для репера кілька місць, де він дійсно міг би провести hоneymoon

Де в Україні Моргенштерн і Ділара могли б провести медовий місяць / Фото: Сьогодні

Сьогодні практично всі українські ЗМІ пишуть про те, що Моргенштерн Алішер приїхав в Україну. В СБУ припустили, що це може бути правдою, але вочевидь це всього лише тролінг від російського репера. Адже не так давно Моргенштерна внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці нашій країнї і заборонили йому в'їзд в Україну.

Наприкінці червня Ділара Зінатулліна освідчилася Моргенштерну і він відповів "Так", а днями артист все ж поступився консервативним традиціям і вручив коханій каблучку, ставши перед нею на одне коліно.

Моргенштерн зробив пропозицію Діларі / Фото: instagram.com/influesii

Поки не ясно, коли пара буде одружуватися, але медовий місяць у Моренштерна і Ділари вже розпочався. Спершу вони святкували заручини з батьками на приватному літаку, потім злітали до Туреччини, а в тій самій Instastories Алішер сказав:

Медовий місяць триває. Ми в Україні.

Моргенштерн потролив ЗМІ, сказавши, що він в Україні

Фото: instagram.com/stories/morgen_shtern

А де б Моргенштерн і Ділара могли відпочивати, будь вони насправді в Україні? Від цієї парочки можна очікувати чого завгодно, і нас би зовсім не здивувало, побач ми репера на якомусь з найдорожчих пляжів Києва.

Але це – занадто банально. Ми підшукали три локації в Україні, куди могли б відправитися майбутні чоловік і дружина ака король і королева хайпу.

Одеса

Одеса / Фото: facebook.com

Це найпопулярніший пункт літнього відпочинку в усій Україні. Не тільки через Чорне море, але і через величезну кількість дорогих закладів, де можна влаштовувати вечірки з фонтаном шампанського, кататися на яхті тощо. Все в дусі багатих реперів.

Генічеськ

Аквапарк в Генічеську / Фото: kirillovka.ks.ua

Сумнівно, що комусь із зарубіжних зірок (навіть Моргенштерну) прийде в голову поїхати в Генічеськ, хоча ця локація на узбережжі Азовського моря дуже популярна серед українців. Та давайте теоретично розглянемо варіант, що Моргенштерн міг би туди поїхати, щоб здивувати і шокувати. Адже це він любить найбільше)

У Генічеську є класний аквапарк, а ще – знамените Рожеве озеро, яке послужить приголомшливою локацією для фотосету або навіть кліпу. Чим не ідеальне місце?

Рожеве озеро в Херсонській області / Фото: instagram.com/qliebin

Кирилівка

Пляж в Кирилівці / Фото: marichka.in.ua

Кирилівка... скільки в цьому слові моря і сонця. Занадто ідеально для медового місяця, чи не так? Піщаними пляжами в ОАЕ багатія складно здивувати, а ось у прекрасний краєвид в Запорізькій області складно не закохатися. Тут навіть є оглядове колесо, яке вночі дуже красиво підсвічується вогниками. Романтика!

Кирилівка вночі / Фото: drive2.ru

До речі, пізніше Моргенштерн в сторіс показав, що насправді він не в Україні, а в Татарстані, звідки родом його наречена.

Скріншот: instagram.com/stories/morgen_shtern

Про зіркові весілля і розлучення дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що новий кліп Моргенштерна схожий на кіно Джеймса Кемерона. Дивіться, що в цей раз утнув репер.