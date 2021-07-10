Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Канны-2021

Владу Яме - 39!

Роман Вакарчука

Atlas Weekend

Самое дорогое

Где отдохнуть
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Где в Украине Моргенштерн и Дилара могли бы провести медовый месяц: 3 локации

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
10 июля, 16:00
Копировать ссылку
Моргенштерн пошутил в Instagram, что приехал в Украину во время медового месяца, и тут же попал в заголовки украинских СМИ. Мы нашли для рэпера несколько мест, где он действительно мог бы провести hоneymoon
Где в Украине Моргенштерн и Дилара могли бы провести медовый месяц
Где в Украине Моргенштерн и Дилара могли бы провести медовый месяц / Фото: Сегодня

Сегодня практически все украинские СМИ пишут о том, что Моргенштерн Алишер приехал в Украину. В СБУ допустили, что это может быть правдой, но очевидно, что это всего лишь троллинг от российского рэпера. Ведь не так давно Моргенштерна внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности нашей страны и запретили ему въезд в Украину.

В конце июня Дилара Зинатуллина сделала Моргенштерну предложение руки и сердца, на которое он ответил "Да", а на днях артист все же последовал консервативным традициям и вручил любимой кольцо, став перед ней на одно колено.

Моргенштерн сделал предложение Диларе
Моргенштерн сделал предложение Диларе / Фото: instagram.com/influesii

Пока не ясно, когда пара будет жениться, но медовый месяц у Моренштерна и Дилары уже начался. Сперва они праздновали помолвку с родителями на частном самолете, затем слетали в Турцию, а в той самой Instastories Алишер сказал:

Медовый месяц продолжается. Мы в Украине.

Моргенштерн потроллил СМИ, сказав, что он в Украине
Фото: instagram.com/stories/morgen_shtern

А где бы Моргенштерн и Дилара могли отдыхать, будь они на самом деле в Украине? От этой парочки можно ожидать чего-угодно, и нас бы совершенно не удивило, заметь мы рэпера на каком-нибудь из самых дорогих пляжей Киева.

Но это – слишком банально. Мы подыскали три локации в Украине, куда могли бы отправиться будущие муж и жена ака король и королева хайпа.

Одесса

Одесса
Одесса / Фото: facebook.com

Это самый популярный пункт летнего отдыха во всей Украине. Не только из-за Черного моря, но и из-за огромного количества дорогих заведений, где можно устраивать вечеринки с фонтаном шампанского, кататься на яхте и устраивать шумные вечеринки. Все у духе богатых рэперов.

MORGENSHTERN – Cristal & ( + 2020 )

Геническ

Аквапарк в Геническе / Фото: kirillovka.ks.ua

Сомнительно, что кому-то из зарубежных звезд (даже Моргенштерну) придет в голову поехать в Геническ, хотя эта локация на побережье Азовского моря весьма популярна среди украинцев. Но давайте теоретически рассмотрим вариант, что Моргенштерн мог бы туда поехать, чтобы удивить и шокировать. Ведь это он любит больше всего)

В Геническе есть классный аквапарк, а еще – знаменитое Розовое озеро, которое послужит потрясающей локацией для фотосета или даже клипа. Чем ни идеальное место?

Розовое озеро в Херсонской области
Розовое озеро в Херсонской области / Фото: instagram.com/qliebin

Кирилловка

Пляж в Кирилловке / Фото: marichka.in.ua

Кирилловка... сколько в этом слове моря и солнца. Слишком идеально для медового месяца, не так ли? Песчаными пляжами в ОАЭ богача сложно удивить, а вот в прекрасный пейзаж в Запорожской области сложно не влюбиться. Здесь даже есть колемо обозрения, которое ночью очень красиво подсвечивается огоньками. Романтика!

Кирилловка ночью / Фото: drive2.ru

Ранее мы писали, что новый клип Моргенштерна похож на кино Джеймса Кэмерона. Смотрите, что в этот раз учудил рэпер.

Копировать ссылку
Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
4 способа сварить кофе без джезвы и кофеварки
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Лучшие образы 4-го дня фестиваля

Посмотреть
Цитата дня

Верните этой женщине ее жизнь. Рабство было отменено много лет назад. Смерть ненасытному патриархату, который делал это с женщинами веками! Это нарушение прав человека! Бритни, мы скоро освободим тебя из этой тюрьмы.

Мадонна певица
Как Мадонна поддержала Бритни Спирс
Первый кадр со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Сольный концерт
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Пить стакан теплой воды натощак
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять