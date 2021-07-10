Где в Украине Моргенштерн и Дилара могли бы провести медовый месяц: 3 локации

Моргенштерн пошутил в Instagram, что приехал в Украину во время медового месяца, и тут же попал в заголовки украинских СМИ. Мы нашли для рэпера несколько мест, где он действительно мог бы провести hоneymoon

Где в Украине Моргенштерн и Дилара могли бы провести медовый месяц / Фото: Сегодня

Сегодня практически все украинские СМИ пишут о том, что Моргенштерн Алишер приехал в Украину. В СБУ допустили, что это может быть правдой, но очевидно, что это всего лишь троллинг от российского рэпера. Ведь не так давно Моргенштерна внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности нашей страны и запретили ему въезд в Украину.

В конце июня Дилара Зинатуллина сделала Моргенштерну предложение руки и сердца, на которое он ответил "Да", а на днях артист все же последовал консервативным традициям и вручил любимой кольцо, став перед ней на одно колено.

Моргенштерн сделал предложение Диларе / Фото: instagram.com/influesii

Пока не ясно, когда пара будет жениться, но медовый месяц у Моренштерна и Дилары уже начался. Сперва они праздновали помолвку с родителями на частном самолете, затем слетали в Турцию, а в той самой Instastories Алишер сказал:

Медовый месяц продолжается. Мы в Украине.

Моргенштерн потроллил СМИ, сказав, что он в Украине

Фото: instagram.com/stories/morgen_shtern

А где бы Моргенштерн и Дилара могли отдыхать, будь они на самом деле в Украине? От этой парочки можно ожидать чего-угодно, и нас бы совершенно не удивило, заметь мы рэпера на каком-нибудь из самых дорогих пляжей Киева.

Но это – слишком банально. Мы подыскали три локации в Украине, куда могли бы отправиться будущие муж и жена ака король и королева хайпа.

Одесса

Одесса / Фото: facebook.com

Это самый популярный пункт летнего отдыха во всей Украине. Не только из-за Черного моря, но и из-за огромного количества дорогих заведений, где можно устраивать вечеринки с фонтаном шампанского, кататься на яхте и устраивать шумные вечеринки. Все у духе богатых рэперов.

Геническ

Аквапарк в Геническе / Фото: kirillovka.ks.ua

Сомнительно, что кому-то из зарубежных звезд (даже Моргенштерну) придет в голову поехать в Геническ, хотя эта локация на побережье Азовского моря весьма популярна среди украинцев. Но давайте теоретически рассмотрим вариант, что Моргенштерн мог бы туда поехать, чтобы удивить и шокировать. Ведь это он любит больше всего)

В Геническе есть классный аквапарк, а еще – знаменитое Розовое озеро, которое послужит потрясающей локацией для фотосета или даже клипа. Чем ни идеальное место?

Розовое озеро в Херсонской области / Фото: instagram.com/qliebin

Кирилловка

Пляж в Кирилловке / Фото: marichka.in.ua

Кирилловка... сколько в этом слове моря и солнца. Слишком идеально для медового месяца, не так ли? Песчаными пляжами в ОАЭ богача сложно удивить, а вот в прекрасный пейзаж в Запорожской области сложно не влюбиться. Здесь даже есть колемо обозрения, которое ночью очень красиво подсвечивается огоньками. Романтика!

Кирилловка ночью / Фото: drive2.ru

Ранее мы писали, что новый клип Моргенштерна похож на кино Джеймса Кэмерона. Смотрите, что в этот раз учудил рэпер.