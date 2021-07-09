Моргенштерн оригінально зробив пропозицію своїй дівчині (відео)

Нещодавно дівчина епатажного репера Моргенштерна Ділар зробила йому пропозицію . Тоді багато шанувальників сприйняли це як чергову витівку для залучення уваги. Але все-таки пара дійсно збирається одружитися – Моргенштерн освідчився своїй коханій.
В Instagram Ділар опублікувала відео, на якому репер в одних трусах встав на коліно з каблучкой в руці під час зйомок кліпу.
Жінко моя улюблена, ти будеш моєю дружиною? "- запитав виконавець.
Ділар зізналася, що все, що відбувається стало для неї несподіванкою.
На зйомках кліпу сталося те, чого я не очікувала. Ми часто говорили про сім'ю і весіллі, я знала, що ми повинні скоро одружитися, але нам не хотілося робити це банальним способом. Хотілося, щоб цей момент був дійсно особливим, смішним, яскравим, несподіваним , – написала вона в Instagram.
Ділар зазначила, незважаючи на весь епатаж, вона мріяла про романтичний жестіз боку бойфренда.
Спасибі, що відчуваєш мене і робиш мене щасливою. Спасибі, що можеш стати іноді звичайним, тому що іноді я так люблю все звичайне. Дякую за цей чарівний момент і за цю класичну казку, про яку я мріяла з дитинства. Я люблю тебе! – написала Ділара.
Моргенштерн і Ділара познайомилися в 2017 році. У 2019 вони розійшлися, оскільки дівчина не погодилася на вільні стосунки, які пропонував їй репер. Моргенштерн і Ділара знову стали парою в 2020 році.
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