Моргенштерн оригінально зробив пропозицію своїй дівчині (відео)

Моргенштерн освідчився своїй коханій Діларі під час зйомок кліпу. Дівчина опублікувала відео у себе в Instagram

Моргенштерн зробив пропозицію Діларі на зйомках кліпу / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Нещодавно дівчина епатажного репера Моргенштерна Ділар зробила йому пропозицію . Тоді багато шанувальників сприйняли це як чергову витівку для залучення уваги. Але все-таки пара дійсно збирається одружитися – Моргенштерн освідчився своїй коханій.

В Instagram Ділар опублікувала відео, на якому репер в одних трусах встав на коліно з каблучкой в руці під час зйомок кліпу.

Жінко моя улюблена, ти будеш моєю дружиною? "- запитав виконавець.

Ділар зізналася, що все, що відбувається стало для неї несподіванкою.

На зйомках кліпу сталося те, чого я не очікувала. Ми часто говорили про сім'ю і весіллі, я знала, що ми повинні скоро одружитися, але нам не хотілося робити це банальним способом. Хотілося, щоб цей момент був дійсно особливим, смішним, яскравим, несподіваним , – написала вона в Instagram.

Моргенштерн зробив пропозицію Діларі / Фото: instagram.com/influesii

Ділар зазначила, незважаючи на весь епатаж, вона мріяла про романтичний жестіз боку бойфренда.

Спасибі, що відчуваєш мене і робиш мене щасливою. Спасибі, що можеш стати іноді звичайним, тому що іноді я так люблю все звичайне. Дякую за цей чарівний момент і за цю класичну казку, про яку я мріяла з дитинства. Я люблю тебе! – написала Ділара.

Моргенштерн і Ділара / Фото: instagram.com/influesii

Моргенштерн і Ділара познайомилися в 2017 році. У 2019 вони розійшлися, оскільки дівчина не погодилася на вільні стосунки, які пропонував їй репер. Моргенштерн і Ділара знову стали парою в 2020 році.

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