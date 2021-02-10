Телеканал "Україна" покаже серіал "У полоні минулого" з Аліною Гросу

Акторка грає суперечливого і неоднозначного персонажа

15 лютого о 21:00, після Дня всіх закоханих, на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 16-серійної картини "У полоні минулого". Виробництвом серіалу на замовлення телеканалу "Україна" займалася компанія "Київтелефільм". У центрі кримінальної мелодрами – таємниці минулого однієї сім'ї, які раптово стають реальністю.

Сюжет

Патологоанатом Віра, яка в минулому мала успішну кар'єру хірурга, тепер живе однією роботою і турботами про родичів. Після невдалого роману вона повертається до рідного міста, сподіваючись зрозуміти, як жити далі. Одного разу Віра дізнається, що її молодшого брата звинувачують в убивстві, яке, за його словами, він не скоював.

Аліна Гросу на зйомках серіалу "У полоні минулого" Фото: прес-служба

Ситуація ускладнюється, коли розслідування доручають Федору, від якого у Віри до цього моменту не було таємниць. Але найстрашніше – чим глибше копає Віра, тим більше дивних, неприємних, відверто страшних речей починають відбуватися у їхній родині. Дівчина розуміє: за цими бідами хтось стоїть. Хтось злий, мстивий, який прагне за всяку ціну знищити її сім'ю. Заплатити за їхнє темне минуле, про який Віра не знає.

"Серіал про родину, коріння минулого якої наздогнали її у сьогоденні, і тепер доводиться за все розплачуватися. Часто батьки думають, що знають, як жити їхнім дітям, і помиляються. Кожен глядач знайде свої акценти в цій історії, і, можливо, винесе з життя героїв повчальний досвід", – поділився режисер фільму Олександр Мохов.

Зйомки серіалу "У полоні минулого" Фото: прес-служба

Серіал знімався у Києві і його передмісті. Спеціально для проекту творці побудували кілька локацій: відділення поліції і лікарні. На майданчику робота проходила в умовах карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом.

Спеціально на зйомки до Києва приїхав відомий актор Еммануїл Віторган, який зіграв роль дідуся головної героїні серіалу, Віри. Саме його стопами вона пішла, коли вирішила стати патологоанатомом. Віторган через карантин практично не залишав знімальний майданчик, і не міг насолодитися прогулянкою по улюбленому Києву.

Актриса і співачка Аліна Гросу виконала роль Аврори, підступної дівчини, яка закохує у себе з корисливою метою одного з головних героїв. На роль в серіалі Гросу затвердили після успішних самопроб.

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"Мені дуже допомагали на карантині близькі друзі. У мене багато хороших друзів-акторів, які і по скайпу допоможуть, і зайдуть у гості. Один з них – Рома Полянський, який у мене в кліпах знімається. І так як у нього дуже великий досвід, понад 85 фільмів, то іноді я раджуся із ним, щодо того як зіграти героїню. До речі, коли я знімала проби на Аврору, він мені допомагав. Роман часто грає досить негативних персонажів, я хотіла з ним порадитися, і він мені під час самопроб, власне кажучи, кидав репліки", – розповіла актриса.

Свого персонажа актриса називає неоднозначним, і сподівається, що глядач зможе зрозуміти суперечливі вчинки, на які здатна її героїня. На майданчику Гросу навіть була залучена в кількох трюкових сценах.

У ролях: Світлана Смирнова-Марцинкевич, Інга Оболдіна, Петар Зекавіца, Кирило Кузнєцов, Христина Ісайкіна, Степан Лапін, Катерина Владимирова, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Аліна Гросу, Дмитро Блажко, Ірина Мохова.

Прем'єра серіалу "У полоні минулого" відбудеться на телеканалі "Україна" 15 лютого о 21:00.

Режисер-постановник: Олександр Мохов

Оператор-постановник: Шкір Андрій

Художник-постановник: Віталій Шаматієнко

Продюсери: Валентин Опалєв, Павло Карван, Вікторія Корогод, Ірина Черняк

Авторка сценарію: Яна Романенко

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