"Золотий глобус-2021" – список номінантів на премію

У числі номінантів новий сезон "Корони", а також гучний "Борат 2"

Сьогодні, 3 лютого стали відомі імена номінантів на "Золотий глобус 2021", церемонія нагородження якого відбудеться вже 28 лютого. Претендентів оголосили в прямому ефірі на офіційному сайті премії.

Бред Пітт на "Золотому глобусі" Фото: instagram.com/goldenglobes

Список номінантів на "Золотий глобус 2021"

Найкращий фільм (драма):

"Земля кочівників"

"Манк"

"Батько"

"Перспективна дівчина"

"Суд над чиказькою сімкою"

Найкращий фільм (комедія або мюзикл):

"Борат 2"

"Гамільтон"

"М'юзік"

"Зависнути в Палм-Спрінгс"

"Випускний"

Кадр з тізера до фільму "Борат 2" Фото: Скріншот з YouTube

Найкращий режисер:

Емералд Феннелл ("Перспективна дівчина")

Девід Фінчер ("Манк")

Хлоя Чжао ("Земля кочівників")

Аарон Соркін ("Суд над чиказькою сімкою")

Реджина Кінг ("Одна ніч в Маямі")

"Земля кочівників" Фото: скриншот

Найкраща чоловіча роль (драма):

Різ Ахмед ("Звук металу")

Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу", посмертно)

Ентоні Хопкінс ("Батько")

Гері Олдман ("Манк")

Тахар Рахім ("Мавританець")

Кадр з фільму "Батько" Фото: sundance.org

Найкраща жіноча роль (драма):

Віола Девіс ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Андра Дей (The United States Vs. Billie Holiday)

Кері Малліган ("Перспективна дівчина")

Френсіс Макдорманд ("Земля кочівників")

Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")

Кадр з фільму "Фрагменти жінки" Фото: labiennale.org

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):

Саша Барон Коен ("Борат 2")

Джеймс Корден ("Випускний")

Лін-Мануель Міранда ("Гамільтон")

Енді Семберг ("Зависнути у Палм-Спрінгс")

Дев Патель ("Історія Девіда Копперфілда")

Фото: themoviedb.org

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):

Марія Бакалова ("Борат 2")

Кейт Хадсон ("М'юзік")

Мішель Пфайффер ("Піти не попрощавшись")

Розамунд Пайк ("Аферистка")

Аня Тейлор-Джой ("Емма")

Найкращий серіал (драма):

"Мандалорець"

"Корона"

"Озарк"

"Ретчед"

"Країна Лавкрафта"

Джош О'Коннор і Олівія Колман в серіалі "Корона" Фото: instagram.com/thecrownnetflix

Найкраща чоловіча роль в серіалі (драма):

Джейсон Бейтман ("Озарк")

Джош О'Коннор ("Корона")

Аль Пачино ("Мисливці")

Меттью Різ ("Перрі Мейсон")

Боб Оденкірк ("Краще телефонуйте Солу)

Найкраща жіноча роль в серіалі (драма):

Олівія Колман ("Корона")

Джоді Комер ("Вбиваючи Єву")

Емма Коррін ("Корона")

Лора Лінні ("Озарк")

Сара Полсон ("Ретчед")

Фото: Скріншот з YouTube

Найкращий серіал (комедія):

"Емілі в Парижі"

"Тед Лассо"

"Стюардеса"

"Шіттс Крік"

"Велика"

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Саша Барон Коен ("Суд над чиказькою сімкою")

Деніел Калуя ("Юда і Чорний Месія")

Джаред Лето ("Диявол в деталях")

Білл Мюррей ("Остання крапля")

Леслі Одом-молодший ("Одна ніч в Маямі")

"Остання крапля" Фото: kino-teatr.ru

Найкраща жіноча роль другого плану:

Гленн Клоуз ("Елегія хіллбіллі")

Олівія Колман ("Батько")

Джоді Фостер ("Мавританець")

Аманда Сейфрід ("Манк")

Хелена Зенгель ("Новини з усього світу")

Найкращий сценарій:

Аарон Соркін ("Суд над чиказькою сімкою")

Хлоя Чжао ("Земля кочівників")

Флоріан Зеллер і Крістофер Хемптон ("Батько")

Джек Фінчер ("Манк")

Емералд Феннелл ("Перспективна дівчина")

"Суд над чиказькою сімкою" Фото: Netflix

Найкраща музика до фільму:

Олександр Деспла ("Опівнічне небо")

Людвіг Йоранссон ("Тенет")

Джеймс Ньютон Ховард ("Новини з усього світу")

Трент Резнор, Аттікус Росс і Джон Батист ("Душа")

Трент Резнор і Аттікус Росс ("Манк")

Кадр з фільму "Тенет" Фото: themoviedb.org

Найкраща чоловіча роль в серіалі (комедія або мюзикл):

Дон Чідл ("Чорний понеділок")

Юджин Леві ("Шіттс Крік")

Ніколас Голт ("Велика")

Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")

Ремі Юссеф ("Рамі")

Кадр з серіалу "Шіттс Крік" Фото: themoviedb.org

Найкраща жіноча роль в серіалі (комедія або мюзикл):

Лілі Коллінз ("Емілі в Парижі")

Кейлі Куоко ("Стюардеса")

Ель Феннінг ("Велика")

Кетрін О'Хара ("Шіттс Крік")

Джейн Леві ("Незвичайний плейлист Зої")

"Емілі в Парижі" Фото: Netflix

Найкращий анімаційний фільм:

"Сімейка Крудсів 2"

"Вперед"

"Душа"

"Подорож на Місяць"

"Легенда про вовків"

Як пройде церемонія нагородження "Золотий глобус-2021"?

У зв'язку з пандемією коронавірусу "Золотий глобус" в цьому році пройде не так, як зазвичай. Замість традиційної красивої вечері з зірками, які розміщувалися за зручними столиками в готелі Beverly Hilton в Беверлі-Хіллз, переможці братимуть нагороди у двох різних локаціях. Про це пише Reuters.

Комедійна акторка і ведуча Тіна Фей проводитиме трансляцію з розкішного майданчика Rainbow Room в Нью-Йорку, а допомагати їй буде акторка Емі Барнс – вона буде вести церемонію з Beverly Hilton.

Таким чином організатори "Золотого глобуса" зможуть і залучити більшу кількість гостей, і уникнути скупчення.

Урочиста церемонія пройде 28 лютого. Раніше на цю дату було призначено "Оскар", але незабаром організатори відсунули його на 25 квітня.

Раніше ми розповіли все, що відомо про майбутню церемонії "Оскар-2021".

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