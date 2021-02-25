"Філіп готовий виплачувати, але нікому": Кіркоров заборгував 2,5 мільйона євро латвійському банку

Адвокат артиста прокоментував ситуацію

З'явилася інформація про те, що російський артист Філіп Кіркоров, який все ще є народним артистом України, заборгував велику суму латвійському банку, що ліквідується, ABLV Bank, AS.

Виявилося, що банк звернувся до Таганського районного суду Москви торік і зажадав, щоб артист і його компанія ТОВ "Філіп Кіркоров продакшн" оплатили раніше взятий кредит – 140 мільйонів рублів (близько 1,5 мільйони євро). Однак співак досі не виплатив належну суму.

Адвокат Кіркорова прокоментував ситуацію Telegram-каналі "Звездач".

Філіп Кіркоров Фото: Instagram

"Напевно, ви плутаєте суму або ваші колеги журналісти. Спочатку банк просив близько 2,5 мільйонів євро. Ми скоротили цю суму... Філіп готовий виплачувати. Але нікому, ось в чому справа. Банк не має. Якось прийшов лист, що оскільки банк накрився мідним тазом, то треба платити на рахунок якоїсь незрозумілої фізичної або юридичної особи", – відповів адвокат Олександр Добровінський.

За словами адвоката, Філіп Кіркоров робити цього не став, бо це було схоже на аферу.

Нагадаємо, що раніше Філіп Кіркоров перестав носити перуки та показав новий імідж.

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