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Зробила зачіску в лісі: депутатка познущалася над забороною влади через COVID-19 (відео)

Сьогодні, 11:37

У Латвії перукарні закриті через коронавірусні обмеження

Депутатка Ризької думи Ієви Бранте скористалася послугами перукаря у лісі – на галявині поміж деревами та кучугурами. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebooк.

"Сьогодні стриглася у лісі", – написала Бранте і подякувала своїй перукарці за підтримку цієї ідеї.

Таким чином політик протестує проти коронавірусних обмежень, адже нині у Латвії робота перукарень під забороною.

Відео: Сьогодні

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"Я не розумію цих урядових обмежень, що, на мій погляд, є хаотичними і об'єктивно необґрунтованими. Наприклад, у медустанові мені можуть зробити масаж, а в кабінеті масажиста – ні", – написала у Facebooк Бранте.

Багато користувачів Мережі підтримало депутата у коментарях.

Міністр охорони здоров'я Латвії Даніель Павлютс, коментуючи цю ситуацію, заявив, що користуватися послугами перукаря в лісі у час надзвичайної ситуації не заборонено.

Нагадаємо, під час локдауну з 8 по 24 січня в Україні перукарні та салони краси працювали.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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відео Латвія перукарня коронавірус
Джерело: Сьогодні
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