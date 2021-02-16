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Чому Кіркоров все ще "народний артист України": міністр культури Ткаченко здивував відповіддю

Сьогодні, 14:49

За словами Олександра Ткаченка, "ми ступаємо на тонкий лід", якщо хочемо позбавити артиста звання

Російський артист Філіп Кіркоров, в компанії якого раніше повеселилася MARUV, може втратити звання народного артиста України. Але лише теоретично. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в новому інтерв'ю BBC News і пояснив, чому це складно зробити.

Російський співак Філіп Кіркоров з 2008 року володіє почесним званням народного артиста України. При цьому він підтримує політику президента РФ Володимира Путіна проти України. Наприклад, нещодавно артисту заборонили в'їзд до Литви за те, що він відвідував окупований Крим.

Філіп Кіркоров, Олександр Ткаченко
Філіп Кіркоров, Олександр Ткаченко
Фото: instagram.com/fkirkorov, facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

За словами Олександра Ткаченка, звання Філіп Кіркоров отримав за свої заслуги, коли возив Ані Лорак на "Євробачення".

"І тут ми ступаємо на тонкий лід, тому що народних артистів у нас чимало. Я так думаю, що і Лорак – якась заслужена артистка. Я перепрошую, що таке скажу, але я різниці між Кіркоровим і Лорак не бачу. Тому в даному випадку складно пояснити, чому у когось забирати, а у когось – ні", – розповів Олександр Ткаченко.

Потім, після питання про те, щоб позбавити такого звання всіх, хто відзначився заявами проти України, Олександр Ткаченко тяжко зітхнув.

"Ми все-таки живемо в демократичному суспільстві. Безпрецедентне до цього моменту рішення щодо санкцій проти каналів і рішення, яким ми збираємося наздоганяти тих, хто комусь не подобається, – це зовсім різні речі", – пояснив він.

Раніше стало відомо, що Філіп Кіркоров судитиметься з Литвою через заборону на в'їзд.

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Джерело: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
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