Філіп Кіркоров перестав носити перуки. У Мережі обговорюють новий імідж співака
Артист опублікував фото в новому образі
Філіп Кіркоров, який в цьому році їде підкорювати "Євробачення ", кардинально змінив імідж. Співак вирішив перестати приховувати свою сивину.
В Instagram артист опублікував нове фото.
"Новий я. Сивина в бороду, біс у ... Ваші варіанти? ", – поцікавився Кіркоров у передплатників.
Думка шанувальників розділилося. Одні вважають, що співакові новий образ дуже йде. Наприклад, Оля Полякова зміну іміджу Кіркорова оцінила.
"По-перше, це красиво", – написала співачка.
Також в коментарях пишуть: "Філіп, виглядаєте потрясно!", "Новий образ – благородний, ставний!", "Вам йде".
Інші ж написали, що Кіркоров постарів.
"На дідуся стали схожі", "Брюнетом краще", "Сивина старить", – написали в Мережі.
Нагадаємо, нещодавно МЗС Литви вніс Філіпа Кіркорова в список людей, яким обмежили в'їзд в країну на п'ять років.
Раніше Алла Пугачова відписалася від Філіпа Кіркорова в Instagram.
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