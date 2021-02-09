Філіп Кіркоров перестав носити перуки. У Мережі обговорюють новий імідж співака

Артист опублікував фото в новому образі

Філіп Кіркоров, який в цьому році їде підкорювати "Євробачення ", кардинально змінив імідж. Співак вирішив перестати приховувати свою сивину.

В Instagram артист опублікував нове фото.

"Новий я. Сивина в бороду, біс у ... Ваші варіанти? ", – поцікавився Кіркоров у передплатників.

Філіп Кіркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Думка шанувальників розділилося. Одні вважають, що співакові новий образ дуже йде. Наприклад, Оля Полякова зміну іміджу Кіркорова оцінила.

"По-перше, це красиво", – написала співачка.

Також в коментарях пишуть: "Філіп, виглядаєте потрясно!", "Новий образ – благородний, ставний!", "Вам йде".

Інші ж написали, що Кіркоров постарів.

"На дідуся стали схожі", "Брюнетом краще", "Сивина старить", – написали в Мережі.

Нагадаємо, нещодавно МЗС Литви вніс Філіпа Кіркорова в список людей, яким обмежили в'їзд в країну на п'ять років.

Раніше Алла Пугачова відписалася від Філіпа Кіркорова в Instagram.

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