"Євробачення -2021" пройде в новому форматі: що відомо
Конкурс цього року точно відбудеться
Поки все чекають, із якою піснею Go_A представить Україну на "Євробаченні-2021", організатори повідомили про можливі варіанти проведення конкурсу.
"Євробачення-2021" відбудеться 18, 20 і 22 травня. Нині є три варіанти, як пройде конкурс.
Перший варіант – конкурс пройде в концертному залі Ahoy Arena в Роттердамі з урахуванням дотримання всіх карантинних заходів. Якщо хтось із учасників не зможе приїхати в Роттердам, буде показано запис виступу.
Другий варіант – учасники не приїжджатимуть до Нідерландів, виступи транслюватимуться онлайн. Але ведучі будуть на сцені Ahoy Arena.
Третій сценарій – конкурс повністю буде проходити в онлайн-форматі.
Раніше ми розповідали, як зміняться правила конкурсу в цьому році.
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