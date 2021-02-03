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"Євробачення -2021" пройде в новому форматі: що відомо

Сьогодні, 19:34

Конкурс цього року точно відбудеться

Поки все чекають, із якою піснею Go_A представить Україну на "Євробаченні-2021", організатори повідомили про можливі варіанти проведення конкурсу.

"Євробачення-2021" відбудеться 18, 20 і 22 травня. Нині є три варіанти, як пройде конкурс.

Перший варіант – конкурс пройде в концертному залі Ahoy Arena в Роттердамі з урахуванням дотримання всіх карантинних заходів. Якщо хтось із учасників не зможе приїхати в Роттердам, буде показано запис виступу.

Конкурс "Євробачення"
Конкурс "Євробачення"
Фото: eurovision.tv


Другий варіант – учасники не приїжджатимуть до Нідерландів, виступи транслюватимуться онлайн. Але ведучі будуть на сцені Ahoy Arena.

Третій сценарій – конкурс повністю буде проходити в онлайн-форматі.

Раніше ми розповідали, як зміняться правила конкурсу в цьому році.

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