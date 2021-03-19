Танці під дудочку скасовуються: білоруська група пише нову пісню для "Євробачення -2021"

Зовсім скоро група представить нову пісню

Група "Галаси ЗМеста", яка представить Білорусь на "Євробаченні – 2021", погодилася написати нову пісню, після того як організатори конкурсу відхилили трек "Я навчу тебе танцювати" через політичний контекст . Про це в ефірі телеканалу ОНТ повідомив глава державного медіахолдингу "Белтелерадіокомпанія" Іван Ейсмонт.

За його словами, нову пісню група "Галаси ЗМеста" вже пише.

"Я думаю, що зовсім скоро, через кілька днів ви почуєте ще одну пісню-мільйонник, яку будуть слухати по всій Європі", – сказав Ейсмонт.

"Галасы ЗМеста" Фото: Facebook

Він також додав, що в пісні "Я навчу тебе танцювати" не побачив політичного контексту.

"Я категорично наполягаю, що пісня не має ніякого політичного контексту. Про це говорив багато і автор слів. По-моєму, це зрозуміло будь-якій людині, хто знайомий з російською мовою. Кожен трактує так, як йому вигідно ", – пояснив Ейсмонт.

Раніше ми розповідали, чому текст пісні "Я навчу танцювати тебе" обурив організаторів "Євробачення" .

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