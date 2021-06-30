Ексдружина Пономарьова Олена Мозгова пофарбувала волосся: Кому не подобається – проходьте повз

В кінці першого місяця літа продюсер вирішила оновити свій образ і пофарбувати волосся. За її словами, потрібно дозволити собі бути собою

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1, facebook.com/MLinnyk

Продюсерка Олена Мозгова, яка раніше запропонувала alyona alyona прочитати кримінальний кодекс України, показала шанувальникам свій оновлений колір волосся. Якщо раніше у знаменитості був чорний насичений колір, то зараз вона вирішила освітлитися. До речі, поки спекотний сезон у зірок в самому розпалі, саме час літніх розваг. Як встигнути і дозволити собі усе – дізнайтеся у 10 лайфхаків.

Про свій новий образ Олена Мозгова розповіла в Facebook. Продюсерка зробила селфі, показавши на ньому світло-коричневі локони з освітленим пасмами.

"Дай собі свободу бути собою, а іншим – бути іншими. У кожного свій шлях, своя доля і свої уроки. Гарного всім дня. P.s. Так, це я і зараз я така. Кому не подобається – проходьте повз, тому що "новели" на тему залежність сили моєі харизми від кольору волосся вже несила читати. У мене її стільки, тієї харизми, що можу ще поділитись, кому не вистачає", – написала Олена Мозгова.

Олена Мозгова показала нову зачіску / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Шанувальники й колеги Олени були в захваті. Деякі відзначили, що новий колір волосся візуально омолодив знаменитість.

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Нагадаємо, що нещодавно Олександр Пономарьов розповів про стосунки з Мозковою і сказав, що вона періодично видаляє його з друзів в соцмережі. Також співак зізнався, чому не вказує свою нову обраницю.