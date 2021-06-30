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Ексдружина Пономарьова Олена Мозгова пофарбувала волосся: Кому не подобається – проходьте повз

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
30 червня, 12:58
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В кінці першого місяця літа продюсер вирішила оновити свій образ і пофарбувати волосся. За її словами, потрібно дозволити собі бути собою
Олена Мозгова
Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1, facebook.com/MLinnyk

Продюсерка Олена Мозгова, яка раніше запропонувала alyona alyona прочитати кримінальний кодекс України, показала шанувальникам свій оновлений колір волосся. Якщо раніше у знаменитості був чорний насичений колір, то зараз вона вирішила освітлитися. До речі, поки спекотний сезон у зірок в самому розпалі, саме час літніх розваг. Як встигнути і дозволити собі усе – дізнайтеся у 10 лайфхаків.

Про свій новий образ Олена Мозгова розповіла в Facebook. Продюсерка зробила селфі, показавши на ньому світло-коричневі локони з освітленим пасмами.

"Дай собі свободу бути собою, а іншим – бути іншими. У кожного свій шлях, своя доля і свої уроки. Гарного всім дня. P.s. Так, це я і зараз я така. Кому не подобається – проходьте повз, тому що "новели" на тему залежність сили моєі харизми від кольору волосся вже несила читати. У мене її стільки, тієї харизми, що можу ще поділитись, кому не вистачає", – написала Олена Мозгова.

Олена Мозгова показала нову зачіску
Олена Мозгова показала нову зачіску / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Шанувальники й колеги Олени були в захваті. Деякі відзначили, що новий колір волосся візуально омолодив знаменитість.

  • "Прекрасний образ"
  • "Одразу мінус 10 років! Круто"

Дивіться в сюжеті, як колишній чоловік Олени Мозгової, Олександр Пономарьов зібрав чоловічий квартет:

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Пономарьов розповів про стосунки з Мозковою і сказав, що вона періодично видаляє його з друзів в соцмережі. Також співак зізнався, чому не вказує свою нову обраницю.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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