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Экс-супруга Пономарева Алена Мозговая покрасила волосы: Кому не нравится – проходите мимо

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 июня, 12:58
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В конце первого месяца лета продюсер решила обновить свой образ и покрасить волосы. По ее словам, нужно позволить себе быть собой
Алена Мозговая
Алена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova1, facebook.com/MLinnyk

Продюсер Алена Мозговая, которая ранее предложила alyona alyona прочесть Уголовный кодекс Украины, показала поклонникам свой обновленный цвет волос. Если раньше у знаменитости был черный насыщенный цвет, то сейчас она предпочла осветлиться. Кстати, пока жаркий сезон у звезд в самом разгаре, самое время летних развлечений. Как успеть и позволить себе все – узнайте в 10 лайфхаках.

О своем новом образе Алена Мозговая рассказала в Facebook. Продюсер сделала селфи, показав на нем светло-коричневые локоны с осветленными прядями.

"Дай себе свободу быть собой, а другим – быть другими. У каждого свой путь, своя судьба и свои уроки. Хорошего всем дня. P.s. Да, это я и сейчас я такая. Кому не нравится – проходите мимо, потому что "новеллы" на тему зависимость силы моей харизмы от цвета волос уже нет сил читать. У меня ее столько, той харизмы, что могу еще поделиться, кому не хватает", – написала Алена Мозговая.

Алена Мозговая показала новую прическу
Алена Мозговая показала новую прическу / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Поклонники и коллеги Алены были в восторге. Некоторые отметили, что новый цвет волос визуально омолодил знаменитость.

  • "Прекрасный образ"
  • "Сразу минус 10 лет! Круто"

Смотрите в сюжете, как бывший супруг Алены Мозговой, Александр Пономарев собрал мужской квартет:

Напомним, что недавно Александр Пономарев рассказал об отношениях с Мозговой и сказал, что она периодически удаляет его из друзей в соцсети. Также певец признался, почему не показывает свою новую избранницу.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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