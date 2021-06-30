Экс-супруга Пономарева Алена Мозговая покрасила волосы: Кому не нравится – проходите мимо

В конце первого месяца лета продюсер решила обновить свой образ и покрасить волосы. По ее словам, нужно позволить себе быть собой

Алена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova1, facebook.com/MLinnyk

Продюсер Алена Мозговая, которая ранее предложила alyona alyona прочесть Уголовный кодекс Украины, показала поклонникам свой обновленный цвет волос. Если раньше у знаменитости был черный насыщенный цвет, то сейчас она предпочла осветлиться. Кстати, пока жаркий сезон у звезд в самом разгаре, самое время летних развлечений. Как успеть и позволить себе все – узнайте в 10 лайфхаках.

О своем новом образе Алена Мозговая рассказала в Facebook. Продюсер сделала селфи, показав на нем светло-коричневые локоны с осветленными прядями.

"Дай себе свободу быть собой, а другим – быть другими. У каждого свой путь, своя судьба и свои уроки. Хорошего всем дня. P.s. Да, это я и сейчас я такая. Кому не нравится – проходите мимо, потому что "новеллы" на тему зависимость силы моей харизмы от цвета волос уже нет сил читать. У меня ее столько, той харизмы, что могу еще поделиться, кому не хватает", – написала Алена Мозговая.

Алена Мозговая показала новую прическу / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Поклонники и коллеги Алены были в восторге. Некоторые отметили, что новый цвет волос визуально омолодил знаменитость.

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Напомним, что недавно Александр Пономарев рассказал об отношениях с Мозговой и сказал, что она периодически удаляет его из друзей в соцсети. Также певец признался, почему не показывает свою новую избранницу.