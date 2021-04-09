Олена Мозгова запропонувала alyona alyona прочитати Кримінальний кодекс України через голе фото з прапором

Продюсерка вважає, що реп-виконавицю потрібно притягнути до відповідальності

Продюсерка Олена Мозгова розкритикувала реп-виконавицю alyona alyona, яка нещодавно позувала повністю голою, загорнувшись у прапор України.

Олена Мозгова и alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, Facebook-сторінка Олени Мозгової

На своїй сторінці в Facebook Мозгова опублікувала пост, в якому висловила свої обурення стосовно фото alyona alyona і запропонувала реп-артистці прочитати Кримінальний кодекс України.

"А реперка не хоче почитати кримінальний кодекс України?! Фото-хайп дівчини постити не буду, з естетично-моральних міркувань. Стаття 338 Кримінального кодексу України "Наруга над державними символами".

1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України – карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років", – написала Олена.

Скріншот: Facebook

Нагадаємо, alyona alyona роздяглася і спародіювала Майлі Сайрус.

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