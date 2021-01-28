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Ексмузикант DZIDZIO потрапив в ДТП

Сьогодні, 20:10

Музикант не впорався з керуванням

Ексмузикант DZIDZIO, а тепер сольний музикант Назар Гук більш відомий під псевдонімом Юлик, розповів в Instagram , що потрапив в ДТП.

Це сталося через ожеледицю на дорогах. Артист не впорався з керуванням і врізався в припарковане авто, яке стояло на проїжджій частині. Ніхто не постраждав. В машині тільки пошкоджено бампер.

Також відео з місця ДТП Юлик опублікував у себе в Tik-Tok.

@julik_official

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Myself – Bazzi

Нагадаємо, нещодавно в ДТП потрапила переможниця "Холостяка- 10" Даша Ульянова . В її позашляховик в'їхали ззаду. Постраждала задня частина автомобіля: заднє крило і фара. Також в ДТП в кінці минулого року потрапила молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова.

Раніше ми розповідали про зірок, які ледь не попрощалися з життям під час поїздки на автомобілі.

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