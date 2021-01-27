Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

За крок від смерті: зірки, які ледь не загинули в ДТП

Сьогодні, 18:37

Українські зірки розповіли про страшні аваріях в своєму житті

Життя непередбачуване і ніхто не знає, коли саме воно обірветься. Герої нашої добірки з жахом згадують моменти, як мало не попрощалися з життям під час поїздки на автомобілі. Зірки розповіли програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" про страшні ДТП, в які вони потрапляли.

Женя Кот

Женя Кот
Женя Кот
Фото: instagram.com/kot_jenya

У 19 років поїздка на мотоциклі для танцюриста Жені Кота могла закінчитися трагічно. Виною всьому була велика швидкість. Переможець "Танців з зірками" отримав численні травми.

"Я вибив кисті, лікті і всю спину повністю зчесав. На ікрі розріз був. Ключиці і коліно вибиті. Все боліло ", – згадав Євген Кот під час інтерв'ю програмі" Зірковий шлях ".

Після такої аварії танцюрист десять років не сідав на мотоцикл.

Наталя Фаліон

Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

ДТП було і в житті солістки "Лісапетного батальйону" Наталії Фаліон. Це сталося десять років тому, коли артистка їхала додому після виступу. Була зима і ожеледь. Водій автомобіля не впорався з керуванням і машину занесло. Тоді в аварії співачка відбулася синцями.

Христина Горняк

Нотаріус Христина Горняк
Нотаріус Христина Горняк
Фото: instagram.com/kristygor

Дружина ведучого шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимира Остапчука Христина Горняк потрапила в страшну аварію на першому курсі університету. Водій фури виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з машиною, в якій була дівчина. Тоді травми на два місяці прикували дружину Остапчука до ліжка. Батьки забрали Христину з лікарні і доглядали за нею вдома.

"Мені все облаштували вдома. Я лежала рівно на дошці без подушок, їла з трубочки ", – розповіла дівчина.

Наслідки тієї аварій досі позначаються на здоров'ї Христини. Наприклад, вона не може піднімати тяжкості.

Арам Арзуманян

Арам Арзуманян
Арам Арзуманян
Фото: instagram.com/aram_dad

У 23 роки життя актора Арама Арзуманяна ледь не обірвалося через страшну аварію. Вони з друзями їхали на машині, і водій не впорався з керуванням. Арам отримав безліч травм, пережив операцію, півроку лежав вдома. У цій аварії загинув друг актора.

Валерій Харчишин

Валерій Харчишин
Валерій Харчишин
Фото: прес-служба НЛО TV

13 років тому в аварії мало не загинув лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин. Співак поспішав в пологовий будинок до дружини, яка за кілька днів до трагедії народила сина. Артист заснув за кермом і врізався в дерево.

"У мене з ногами були проблеми і руками, травма голови, розірваний живіт, нирка", – згадав отримані травми Харчишин.

Тепер лідер гурту "Друга ріка" не сідає сонним за кермо.

Раніше ми розповідали про найскандальніші розлученнях українських зірок.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Результат однієї бійки: Дядя Жора пережив клінічну смерть Клопотенко прокоментував свої стосунки з бізнесвумен з обкладинки Forbes Ексдівчина Жені Кота зрадила його з колишнім солістом Quest Pistols Антоном Савлєповим
Валерій Харчишин Зірковий шлях Женя Кот Наталья Фалион Кристина Горняк
Реклама

Новини партнерів

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Знаменитый российский комик совершил самоубийство
Знаменитый российский комик совершил самоубийство

Популярні статті

Сьогодні, 12:03Смачно

Курага – в чому користь і як правильно вибрати сухофрукт

Вчора, 11:48Смачно

Як приготувати лазанью з м'ясним фаршем і соусом бешамель: покроковий рецепт

Вчора, 05:11Психо

Гороскоп на сьогодні 26 січня: Овнам потрібно використовувати свій досвід, а Тельцям – сповільнитися

25 січняСмачно

"Лікарська" ковбаса своїми руками: як приготувати і скільки це коштує

25 січняЗірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

25 січняСмачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

25 січняЗірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

25 січняСмачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

25 січняEvents

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

25 січняEvents

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

25 січняФаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

25 січняФаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

25 січняФаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

25 січняEvents

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

25 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

25 січняEvents

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

Новини партнерів

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
Значение имени Ирина: характер, судьба
Значение имени Ирина: характер, судьба
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Алферова рассказала о семейной драме
Алферова рассказала о семейной драме
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти