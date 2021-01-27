За крок від смерті: зірки, які ледь не загинули в ДТП

Українські зірки розповіли про страшні аваріях в своєму житті

Життя непередбачуване і ніхто не знає, коли саме воно обірветься. Герої нашої добірки з жахом згадують моменти, як мало не попрощалися з життям під час поїздки на автомобілі. Зірки розповіли програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" про страшні ДТП, в які вони потрапляли.

Женя Кот

Женя Кот Фото: instagram.com/kot_jenya

У 19 років поїздка на мотоциклі для танцюриста Жені Кота могла закінчитися трагічно. Виною всьому була велика швидкість. Переможець "Танців з зірками" отримав численні травми.

"Я вибив кисті, лікті і всю спину повністю зчесав. На ікрі розріз був. Ключиці і коліно вибиті. Все боліло ", – згадав Євген Кот під час інтерв'ю програмі" Зірковий шлях ".

Після такої аварії танцюрист десять років не сідав на мотоцикл.

Наталя Фаліон

Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

ДТП було і в житті солістки "Лісапетного батальйону" Наталії Фаліон. Це сталося десять років тому, коли артистка їхала додому після виступу. Була зима і ожеледь. Водій автомобіля не впорався з керуванням і машину занесло. Тоді в аварії співачка відбулася синцями.

Христина Горняк

Нотаріус Христина Горняк Фото: instagram.com/kristygor

Дружина ведучого шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимира Остапчука Христина Горняк потрапила в страшну аварію на першому курсі університету. Водій фури виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з машиною, в якій була дівчина. Тоді травми на два місяці прикували дружину Остапчука до ліжка. Батьки забрали Христину з лікарні і доглядали за нею вдома.

"Мені все облаштували вдома. Я лежала рівно на дошці без подушок, їла з трубочки ", – розповіла дівчина.

Наслідки тієї аварій досі позначаються на здоров'ї Христини. Наприклад, вона не може піднімати тяжкості.

Арам Арзуманян

Арам Арзуманян Фото: instagram.com/aram_dad

У 23 роки життя актора Арама Арзуманяна ледь не обірвалося через страшну аварію. Вони з друзями їхали на машині, і водій не впорався з керуванням. Арам отримав безліч травм, пережив операцію, півроку лежав вдома. У цій аварії загинув друг актора.

Валерій Харчишин

Валерій Харчишин Фото: прес-служба НЛО TV

13 років тому в аварії мало не загинув лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин. Співак поспішав в пологовий будинок до дружини, яка за кілька днів до трагедії народила сина. Артист заснув за кермом і врізався в дерево.

"У мене з ногами були проблеми і руками, травма голови, розірваний живіт, нирка", – згадав отримані травми Харчишин.

Тепер лідер гурту "Друга ріка" не сідає сонним за кермо.

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