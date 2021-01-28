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Экс-музыкант DZIDZIO попал в ДТП

Сегодня, 20:10

Музыкант не справился с управлением

Экс-музыкант DZIDZIO, а теперь сольный музыкант Назар Гук более известный под псевдонимом Юлик, рассказал в Instagram, что попал в ДТП.

Виной всему был гололед на дорогах. Артист потерял управление и врезался в припаркованное авто, которое стояло на проезжей части. Никто не пострадал. В машине только поврежден бампер.

Также видео с места ДТП Юлик опубликовал у себя в Tik-Tok.

@julik_official

####julik########

Myself – Bazzi

Напомним, недавно в ДТП попала победительница "Холостяка- 10" Даша Ульянова. В ее внедорожник въехали сзади. Пострадала задняя часть автомобиля: заднее крыло и фара. Также в ДТП в конце прошлого года попала молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова.

Ранее мы рассказывали о звездах, которые чуть не попрощались с жизнью во время поездки на автомобиле.

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