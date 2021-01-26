Переможниця "Холостяка" потрапила в ДТП
Подробиць про аварію Даша Ульянова не повідомила
Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова, яка нещодавно опублікувала відверте фото, розповіла в InstaStories про свою ранкову пригоду. Дівчина потрапила в ДТП.
Вона опублікувала фото свого позашляховика, в який в'їхали ззаду. На знімку можна побачити, що постраждала задня частина автомобіля: заднє крило і фара.
"Ранок буває різним", – підписала фото Ульянова.
Дівчина не стала ділиться подробицями аварії. Трохи пізніше у себе в InstaStories вона додала фото здивованого собаки.
"Це моє обличчя сьогодні", – написала Даша
Нагадаємо, раніше Даша розповіла про декілька романів з одруженими чоловіками. Дівчині хотілося, щоб їй приділяли увагу багаті чоловіки, робили подарунки.
Раніше переможниця "Холостяка – 10" показала свої дитячі фото і розповіла про комплекси.
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