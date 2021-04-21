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Колишня Кличко домоглася тюремного терміну для свого хлопця

Сьогодні, 13:40

Колишня кохана Володимира Кличка акторка Хайден Паннетьєрі вирішила вийти з токсичних стосунків зі своїм бойфрендом минулого літа. Тепер він отримав належне покарання за абьюз

Колишній хлопець 31-річної акторки Хайден Панеттьєрі, яка зізналася в почуттях до Володимира Кличка, засуджений до тюремного ув'язнення терміном в 45 днів. Браян Хікерсон не раз застосовував насильство до Хайден і тепер на нього чекає чотири роки випробувального терміну.

Як повідомляє видання People, за рішенням суду Браян Хікерсон повинен буде пройти обов'язкові курси, де йому пояснять шкоду і негативні наслідки домашнього абьюзу.

Гейден Панеттьєр і її бойфренд Браян Хікерсон
Гейден Панеттьєр і її бойфренд Браян Хікерсон
Фото: Getty Images

Були зафіксовані два випадки, коли Браян Хікерсон підіймав руку на акторку. Це сталося у 2019 і 2020 роках. Однак вперше не було свідків, тому звинувачення були зняті. Другий раз трапився 14 лютого, коли Хікерсона виявила поліція у дверей Паннетьєрі. Він був в стані алкогольного сп'яніння і зізнався, що Хейден вигнала його після того, як він вдарив її по обличчю кулаком.

Нагадаємо, що український боксер Володимир Кличко та американська кінозірка Хайден Паннетьєрі заручились у 2013 році та розлучилися через п'ять років. При цьому вони залишилися в добрих стосунках, а їхня дочка – Кая-Євдокія живе в Києві з Володимиром.

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