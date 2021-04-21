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Бывшая Кличко добилась тюремного срока для своего парня

Сегодня, 13:40

Бывшая возлюбленная Владимира Кличко актриса Хайден Паннетьери решила выйти из токсичных отношений со своим бойфрендом прошлым летом. Теперь он получил должное наказание за абьюз

Бывший парень 31-летней актрисы Хайден Панеттьери, которая призналась в чувствах к Владимиру Кличко, приговорен к тюремному заключению сроком в 45 дней. Брайан Хикерсон не раз применял насилие к Хайден и теперь его ждет четыре года испытательного срока.

Как сообщает издание People, по решению суда Брайан Хикерсон должен будет пройти обязательные курсы, где ему объяснят вред и негативные последствия домашнего абьюза.

Хейден Панеттьер и ее бойфренд Брайан Хикерсон
Хейден Панеттьер и ее бойфренд Брайан Хикерсон
Фото: Getty Images

Были зафиксированы два случая, когда Брайан Хикерсон поднимал руку на актрису. Это произошло в 2019 и 2020 годах. Однако в первый раз не было свидетелей, поэтому обвинения были сняты. Второй раз случился 14 февраля, когда Хикерсона обнаружила полиция у дверей Паннетьери. Он был в состоянии алкогольного опьянения и признался, что Хейден выгнала его после того, как он ударил ее по лицу кулаком.

Напомним, что украинский боксер Владимир Кличко и американская кинозвезда Хайден Паннетьери помолвились в 2013 году и расстались спустя пять лет. При этом они остались в хороших отношениях, а их дочь – Кайя-Евдокия живет в Киеве с Владимиром.

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