Дочка Анастасії Заворотнюк не може впоратися зі стресом: Втратила здатність жити

Дочка акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна не може впоратися зі стресом. Вона опублікувала відео, в якому розповіла, що останній рік для неї видався непростим, і що їй складно дається жити.
"Я щось більше взагалі не можу, не знаю, що зі мною відбувається. Не виводжу цю всю кількість стресу, який на мене навалюється. Мені іноді здається, що у мене сили закінчилися. Не знаю, на яких вібраціях я існую. Хочеться, як у фільмі "Люди в чорному", взяти таку штучку і щоб просто стерлася пам'ять, щоб перестати всі думки прокручувати і переживати знову й знову", – говорить в ролику Анна Заворотнюк.
Дівчина додала, що вона втратила здатність жити і радіти життю.
"Взагалі немає ресурсу. Не розумію, звідки черпати енергію, натхнення. Втратила здатність жити і насолоджуватися. Дуже не люблю скаржитися, але останній рік найскладніший з усіх. Ніяк не можу зібрати себе по шматках і почати жити. Так набридла сама собі. Вічні загони і переживання", – зізналася донька Заворотнюк.
Раніше Анна Заворотнюк поскаржилася на нетактовність людей, які постійно запитують про стан здоров'я матері. Коли незнайомі люди, починають задавати питання, то дівчина відчуває себе мавпочкою в клітці. "Але моє життя – не цирк", – говорить Анна.
Дочка Заворотнюк пішла до психолога – докладніше в сюжеті:
Раніше Анна Заворотнюк повідомила, що у неї почалися проблеми зі здоров'ям.