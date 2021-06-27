Дочка Анастасії Заворотнюк не може впоратися зі стресом: Втратила здатність жити

Анна Заворотнюк опублікувала відео, в якому поскаржилася на постійний стрес. Дочка онкохворої Завототнюк заявила, що їй складно жити як раніше

Дочка Анастасії Заворотнюк поскаржилася на стрес / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочка акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна не може впоратися зі стресом. Вона опублікувала відео, в якому розповіла, що останній рік для неї видався непростим, і що їй складно дається жити.

"Я щось більше взагалі не можу, не знаю, що зі мною відбувається. Не виводжу цю всю кількість стресу, який на мене навалюється. Мені іноді здається, що у мене сили закінчилися. Не знаю, на яких вібраціях я існую. Хочеться, як у фільмі "Люди в чорному", взяти таку штучку і щоб просто стерлася пам'ять, щоб перестати всі думки прокручувати і переживати знову й знову", – говорить в ролику Анна Заворотнюк.

Дівчина додала, що вона втратила здатність жити і радіти життю.

"Взагалі немає ресурсу. Не розумію, звідки черпати енергію, натхнення. Втратила здатність жити і насолоджуватися. Дуже не люблю скаржитися, але останній рік найскладніший з усіх. Ніяк не можу зібрати себе по шматках і почати жити. Так набридла сама собі. Вічні загони і переживання", – зізналася донька Заворотнюк.

Раніше Анна Заворотнюк поскаржилася на нетактовність людей, які постійно запитують про стан здоров'я матері. Коли незнайомі люди, починають задавати питання, то дівчина відчуває себе мавпочкою в клітці. "Але моє життя – не цирк", – говорить Анна.

Дочка Заворотнюк пішла до психолога – докладніше в сюжеті:

Раніше Анна Заворотнюк повідомила, що у неї почалися проблеми зі здоров'ям.