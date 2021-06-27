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Дочь Анастасии Заворотнюк не может справиться со стрессом: Потеряла способность жить

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 июня, 08:40
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Анна Заворотнюк опубликовала видео, в котором пожаловалась на постоянный стресс. Дочь онкобольной Завототнюк заявила, что ей сложно жить как прежде
Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на стресс
Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на стресс / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна не может справиться со стрессом. Она опубликовала видео, в котором рассказала, что последний год для нее выдался непростым, и что ей сложно дается жить.

"Я что-то больше вообще не могу, не знаю, что со мной происходит. Не вывожу это все количество стресса, который на меня наваливается. Мне иногда кажется, что у меня силы закончились. Не знаю, на каких вибрациях я существую. Хочется, как в фильме "Люди в черном", взять такую штучку и чтобы просто стерлась память, чтобы перестать все мысли прокручивать и переживать снова и снова", – говорит в ролике Анна Заворотнюк.

Девушка добавила, что она утратила способность жить и радоваться жизни.

"Вообще нет ресурса. Не понимаю, откуда черпать энергию, вдохновение. Потеряла способность жить и наслаждаться. Очень не люблю жаловаться, но последний год самый сложный из всех. Никак не могу собрать себя по кускам и начать жить. Так надоела сама себе. Вечные загоны и переживания", – призналась дочка Заворотнюк.

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Ранее Анна Заворотнюк пожаловалась на бестактность людей, которые постоянно спрашивают про состояние здоровья матери. Когда незнакомые люди, начинают задавать вопросы, то девушка чувствует себя обезьянкой в клетке. "Но моя жизнь – не цирк", – говорит Анна.

Дочь Заворотнюк пошла к психологу – подробнее в сюжете:

Ранее Анна Заворотнюк сообщила, что у нее начались проблемы со здоровьем.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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