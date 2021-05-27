Плакати хочется: дочка Заворотнюк відреагувала на чутки про здоров'я мами

Анна Заворотнюк часто отримує в Instagram питання про здоров'я мами, але вважає за краще про болючу тему говорити мало

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк ходить багато чуток. Нещодавно з'явилася інформація, що актрисі стало гірше. Дочка зірки "Моєї прекрасної няні" розповіла у себе в Instagram, що думає про плітки, які потрапляють в ЗМІ.

"Я просто живу з мантрою, що все, що мене не вбило, зробило сильніше. Плітки завжди були, я вже давно звикла. Зараз, звичайно, вони часом настільки жахливі, що плакати хочеться від ступеня жорстокості. Але я розумію, чому так. Жовта преса завжди була. Сім'я вирішила не коментувати, тому дуже багато розмов навколо ", – поділилася Ганна.

Нагадаємо, нещодавно 25-річна Анна Заворотнюк зізналася, що останні два роки для неї обернулися справжнім випробуванням. Вона не має наміру публічно говорити про свою маму, хоча регулярно отримує запрошення на шоу.

Раніше Анна Заворотнюк висловилася про тих, хто пише гидоту про її маму.

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