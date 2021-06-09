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Даша Квіткова похвалилася новою машиною за два мільйони гривень (фото)

Сьогодні, 18:47

Нікіта Добринін подарував своїй дружині Даші Квітковій машину, про яку вона мріяла

Даша Квіткова показала нову машину
Даша Квіткова показала нову машину
Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова та Нікіта Добринін зовсім скоро стануть батьками. Телеведучий не став чекати народження сина, а вже зараз зробив дорогий подарунок коханій. Він подарував майбутній мамі машину. Даша вже встигла в Instagram похвалитися презентом.

У себе в Instastories вона показала нову машину Mercedes-Benz, вартість якої понад два мільйони гривень. Відомо, що Даші і Нікіті довелося чекати близько семи місяців машину – вона робилася під замовлення, з урахуванням всіх бажань Квіткової.

Даша Квіткова похвалилася новою машиною
Даша Квіткова похвалилася новою машиною
Фото: instagram.com/kvittkova

Також Даша поділилася відео.

Daria Kvitkova (@kvittkova)

Нагадаємо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін чекають сина. Раніше в інтерв'ю Даша зізнавалася, що вони планували поповнення в родині, але як зізналася майбутня мама, все не відразу вийшло.

"Ми з Нікітою дуже хотіли дитину. Я не відходила від аптеки біля будинку, купувала тести по 20 штук ... Це був той момент, коли нам настільки сильно цього хотілося, що аж трусилися руки. Ми не могли лягти спати, якщо я не зроблю тест і він не покаже хоч щось ", – розповіла дружина Добриніна.

Але на всіх цих тестах тих самих двох смужок не було. У якийсь момент мама Даші порадила дочці не зациклюватися на вагітності і відпустити ситуацію. Відволіктися від думок Даші допомогла поїздка до Львова з друзями, і як пізніше з'ясувалося, дівчина вже була вагітна, але не знала про це. Тоді Квіткова наснився сон, в якому вона робить два тести і обидва показують той самий результат. Після повернення з поїздки Даша зробила тест і побачила довгоочікуваний результат.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Даші Квіткова для програми "Зірковий шлях":

Раніше новою машиною похвалилася дружина Віктора Павліка.

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