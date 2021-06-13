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Дана Борисова жахнула станом дочки, яка потрапила в психіатричну лікарню: Усе тіло порізане в кров

Сьогодні, 14:30

Російська телеведуча, якій сьогодні виповнюється 45 років, зізналася, що в якийсь момент психотерапія допомогла її доньці. Однак після конфлікту з батьком Поліна знову взялася за старе

Дана Борисова з донькою Поліною
Дана Борисова з донькою Поліною
Фото: instagram.com/danaborisova_official

Відома телеведуча Дана Борисова, дочка якої потрапила в лікарню після спроби суїциду, заявила, що вперше виявила закривавлені речі доньки півтора місяця тому. Незабаром Дана помітила на тілі дівчинки безліч порізів, але Поліна збрехала, що її покусала собачка. Ситуація прийняла несподіваний поворот, коли після конфлікту з батьком Поліна почала різати себе вже в школі.

В інтерв'ю в програмі "Жінка зверху" на телеканалі "Дощ" 45-річна Дана Борисова поспілкувалася з телеведучою на тему причин селфхарму у дітей, а також про те, що повинні зробити батьки, які зіткнулися з цим.

За словами Дани Борисової, тіло її дочки було повністю порізане, хоча спочатку цього не було помітно.

"Я повернулася з відрядження, і у Поліни руки були від плечей до кистей в порізах. Вона мені сказала, що це зробила собачка... Вона весь цей час ходила в штанях, щоб я не побачила, що ноги теж у неї повністю порізані в кров і груди, взагалі-то, усе тіло ", – сказала Дана Борисова.

У відповідь на спроби мами поговорити про проблеми Поліна заявила, що для неї порізи – як випити холодної води або прийняти холодний душ.

Дана Борисова та її дочка Поліна
Дана Борисова та її дочка Поліна
Фото: instagram.com/danaborisova_official

Більш того, Дана Борисова сказала, що Поліна точно не намагалася накласти на себе руки – попри страшні рани на тілі, її вени не порізані. Тому зіркова мама долучила психіатрів і клінічних психологів. Поліна лягла в лікарню на три дні, і це принесло результати. Близько тижня дівчинка не завдавала собі шкоди.

На думку Дани, рецидив стався після конфлікту з її ексчоловіком і батьком дівчинки – Максимом Аксьоновим. Після цього Поліну відвезла швидка зі школи – прямо в шкільному туалеті дівчинка почала різати себе знову.

Дана Борисова впевнена, що причиною селфхарму її дочки є погані стосунки з батьком – одного разу він побив дівчинку, а незабаром перестав спілкуватися. Психологи дійшли висновку, що схильності до суїциду у Поліни немає. Дівчинка ріже себе, намагаючись впоратися зі стресом. Сама ж Поліна пояснює свій селфхарм панічними атаками.

Дивіться інтерв'ю дочки Ольги Сумської та Віталія Борисюка – про булінг у школі, початок акторського шляху і стосунки з батьками:

Раніше Дана Борисова робила зізнання про те, що її дочку побив батько.

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